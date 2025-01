En el marco del proyecto de ampliación de la Red Jalisco, que está planteado en esta administración, el gobernador Pablo Lemus aseguró que durante su gestión se llevará la conexión a internet a los 125 municipios del estado, a fin de que las escuelas, centros de salud y oficinas gubernamentales, sobre todo en regiones remotas o de difícil acceso, puedan hacer uso de la misma.

En un evento celebrado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, que reunió a presidentes municipales, titulares de coordinaciones y secretarías de la entidad, el mandatario estatal comentó que la Red Jalisco no sólo servirá para las aplicaciones de mensajería instantánea, sino que también se podrá utilizar en los salones de clase y hasta para recibir consultas médicas vía internet por parte de especialistas ubicados en otros municipios.

“Este año hemos destinado prácticamente 800 millones de pesos para el crecimiento de la Red Jalisco y para el fortalecimiento de la misma […]. Pero no podemos hacer nada de esto si la Red Jalisco no tiene la capacidad para poder llevar todos esos datos a los centros de salud, en el anterior ejemplo, o a las propias escuelas. Por eso es el gran reto que tenemos para llevar la Red Jalisco, digamos, en una etapa 2.0, y así poder seguir modernizando los sistemas de salud, de educación, la conectividad en una plaza pública, o en las propias oficinas de gobierno para que trabajen con esta Red”, apuntó el ex alcalde de Guadalajara.

Juan Pablo Fernández Ramos, director de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (ACAI), detalló que actualmente la Red Jalisco conecta 15 mil 300 puntos de acceso y una infraestructura de más de seis mil kilómetros de fibra óptica en los 125 municipios del estado, mientras que siete mil escuelas públicas y más de dos mil centros de salud cuentan con internet.

Este año las labores de expansión de la red se destinarán a la zona norte del estado, donde se incrementará la velocidad de conexión, que pasará de 20 megabytes a un gigabyte.

“Vamos a destinar parte para la zona norte, porque es donde queremos apostar muchísimo más, y con la ampliación de la infraestructura se ofrecerán conexiones aún más rápidas […]. Aprovechen este gran proyecto para dar un aumento de la calidad de vida de la población, otorgar mayor y mejor conectividad de las y los usuarios y dar cobertura y mejoras de calidad de los servicios de telecomunicaciones”, agregó Fernández Ramos.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por su parte, la conexión a internet se ampliará a estaciones de las Líneas 4 y 5 del Tren Ligero, con motivo de la Copa del Mundo de 2026.

Por último, el gobernador exhortó a todos los presidentes municipales a sumarse al proyecto de Red Jalisco, sin distingos partidistas y les pidió que compartieran la visión de su administración en las escuelas y centros de salud.

