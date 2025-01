Familias de Zapopan reciben escrituras de sus viviendas tras años de espera

Mercedes Arévalo Sánchez fue una de las beneficiarias en la Firma de Convenio de Colaboración del Programa de Vivienda para el Bienestar y en la entrega de escrituras y títulos de propiedad. Tras cinco años de incertidumbre, desinformación y malos tratos, finalmente recibió la escrituración de su predio en Zapopan.

“Mi casa está en la colonia Mirador Escondido, fue una herencia que me dio mi papá”, compartió Mercedes, quien vive con su hija. “Se siente bien padre tener la escritura, ahora sí siento que el barrio me respalda. Es una seguridad saber que, pase lo que pase, tengo un lugar y no me preocupo por el qué va a pasar”, expresó entre risas.

Gustavo Chávez, habitante de Arenales Tapatíos, también recibió la escritura de su casa tras diez años de espera. “Con las escrituras uno se siente al 100%, me siento a gusto y contento” , señaló Gustavo, quien trabaja como chofer.

Por su parte, Consuelo Contreras esperó una década para obtener la escritura de su vivienda en Predio El Zapote, en Zapopan . “Compré el terreno sin apoyo del Gobierno, y un día simplemente me hablaron para darme la escritura de forma gratuita. Estamos muy contentos, ya ahora sí es de nosotros, nadie nos puede sacar”, expresó emocionada.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la entrega de títulos de propiedad y resaltó su importancia. Subrayó el esfuerzo de las personas que han dedicado décadas a la compra de una vivienda digna y la construcción de un hogar.

El mandatario reconoció la incertidumbre que, durante años, enfrentaron muchas familias al no contar con un título de propiedad. “Hoy se quitan ese gran peso de encima”, afirmó. “Nos da mucho gusto, como funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal, haber contribuido en esto y darles esa tranquilidad de espíritu”, agregó.

Finalmente, destacó el valor de contar con un título de propiedad, ya que este representa un patrimonio que permite a las familias crecer y acceder a oportunidades como la adquisición de una segunda vivienda a través de instituciones financieras como el Infonavit.

“Estamos creando una sociedad mucho más sólida, con un futuro que sin duda será próspero para toda su descendencia”, concluyó Lemus.

