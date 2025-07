PRI Jalisco impulsa 19 iniciativas de reforma para erradicar la violencia contra las mujeres

Este martes, en voz de la diputada local por el PRI, María del Refugio "Cuquis" Camarena, fue presentado el avance en el trabajo legislativo por parte del PRI Jalisco, en busca de erradicar las violencias contra las mujeres, y el cual ha sido impulsado de la mano de especialistas, de la academia, abogadas y colectivas a favor de los derechos de las mujeres.

Se trata de 19 iniciativas de reforma a 15 diferentes leyes que tienen como objetivo el prevenir y disminuir los delitos de género, fortalecer la procuración e impartición de justicia, garantizar la paridad de género en lo público y lo privado, erradicar patrones de violencia de género y endurecer las penas en casos de violencia de género.

"No solamente son estas 19 iniciativas que hoy estamos presentando, sino que buscamos, sobre todo, hechos, que realmente sean palpables este trabajo que se ha hecho en conjunto con todas ellas. Es una realidad que la Constitución y las leyes de Jalisco necesitan seguir reformándose para garantizar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres una vida libre de violencia. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, no tenemos duda que debemos insistir y construir espacios de reflexión, de crítica y de autocrítica, que nos lleven a redefinir las conductas, las políticas legislativas, las políticas públicas, las sanciones, la prevención y la atención oportuna para la niñez y las mujeres que viven o han vivido violencia en razón de género", explicó “Cuquis” Camarena.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Estas iniciativas, comentó, son resultados de diferentes mesas de trabajo realizadas desde febrero pasado previo al 8 de Marzo, Día de la Mujer, por la fracción legislativa con todos los sectores ya mencionados, involucrados directamente en esta agenda.

"En estas mesas de trabajo fueron contundentes las peticiones y los señalamientos sobre los grandes rezagos y retos que existen para legislar y alcanzar un Jalisco más igualitario, un Jalisco más paritario, más seguro y menos violento para las niñas y las mujeres. Las iniciativas de nuestra Agenda 8M, que están frente a ustedes, representan un trabajo colectivo", afirmó la legisladora.

Indicó, si bien dentro de estas propuestas existen algunos temas sobre los cuales ya se ha legislado, como el contar con un registro de violentadores que impida, entre otras cosas, que tras ser declarados como tal por un juez o jueza, no puedan ocupar ni contender por cargos públicos, todavía hay lagunas en las leyes que les permiten sortear estas disposiciones.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Entre las 19 propuestas de reforma se encuentran, por ejemplo, el que el delito de corrupción de menores no prescriba, tipificar el delito de reclutamiento forzado y no forzado con hasta 50 años de cárcel como castigo, crear el Registro Público de Personas Sentenciadas por Actos de Violencia contra las Mujeres, y crear el Observatorio Jalisciense de Violencia contra la Mujer, además, por supuesto, de la creación de una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos contra las Mujeres, una petición hecha desde hace varios años por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sin que a la fecha se hubiera cumplido.

Durante la presentación de este avance legislativo, estuvo presente la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, quien reconoció, estas iniciativas, más allá de demostrar el trabajo legislativo de la bancada, que incluye a Alondra Fausto de León y a José Aurelio Olivares, sino que, representan la voluntad de incidir de manera positiva en la sociedad para mejorar la vida de las personas.

"Lo más valioso es, también, que en todas las voces que estamos aquí cabe la pluralidad, que aquí no necesariamente todas y todos necesitamos estar de acuerdo en todo, pero de eso se trata la democracia, de construir los acuerdos y los consensos, a partir de los disensos, y construir la unidad que no es unanimidad, a partir de las diferentes visiones, y entonces sí hacer la buena política, esa que sí sabemos hacer esa política que no es otra cosa más que construir los acuerdos que impacten positivamente a más de ocho millones de personas que habitamos en esta tierra en la tierra más bonita de México que es Jalisco", destacó la representante del PRI en la Entidad.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Tanto “Cuquis” como Laura agradecieron también la asistencia a esta presentación de distintas figuras políticas, incluso de otras fracciones, como el caso de Candelaria Ochoa, quien actualmente es diputada por Morena, pero que en toda su carrera política ha apostado por los derechos de las mujeres. "Nos da mucho orgullo diputada que estés acá porque sabemos de tu lucha de décadas a favor de la agenda de las mujeres", añadió Laura Haro.

Las 19 iniciativas proponen:

1.-Impide que jueces, magistrados y titulares del Instituto de Justicia Alternativa accedan al cargo si tienen sentencia por violencia contra mujeres o son deudores alimentarios morosos.

2.-Declara imprescriptibles los delitos de corrupción de menores y prostitución infantil.

3.-Tipifica el reclutamiento forzado y no forzado como delitos graves relacionados con la trata de personas, con penas de hasta 50 años de prisión.

4.-Crea un Registro Único de Personas Sentenciadas por Violencia contra las Mujeres para generar estadísticas y diseñar políticas preventivas.

5.-Establece una Plataforma Estatal para recopilar y coordinar información sobre víctimas de violencia familiar, de género y delitos relacionados.

6.-Crea el Observatorio Jalisciense de Violencia contra la Mujer para sistematizar datos, evaluar políticas y fomentar colaboración interinstitucional.

7.-Crea la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con autonomía constitucional y un periodo fijo de gestión.

8.-Crea juzgados especializados en violencia familiar y de género dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres.

9.-Reconoce legalmente la violencia obstétrica y tipifica sus principales manifestaciones.

10.-Incorpora principios como enfoque diferencial, interculturalidad, interseccionalidad y perspectiva de igualdad de género en la legislación sobre violencia contra las mujeres.

11.-Garantiza paridad y alternancia de género en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

12.-Establece paridad de género en cargos clave del gobierno municipal como jueces, secretarías, tesorería y órganos de control interno.

13.-Impulsa la paridad de género en órganos del Poder Legislativo como mesas directivas, comisiones, coordinaciones y áreas técnicas.

14.-Establece paridad de género en las direcciones de organismos públicos y empresas estatales.

15.-Impide que personas condenadas por violencia de género o deudores alimentarios morosos ocupen cargos en gobiernos municipales.

16.-Impide que quienes hayan sido condenados por violencia de género o sean deudores alimentarios morosos dirijan entidades paraestatales.

17.-Establece como requisito para titulares del Poder Ejecutivo estatal no haber sido condenados por violencia de género ni ser deudores alimentarios morosos.

18.-Impide que se nombren funcionarios clave del Congreso del Estado si han sido condenados por violencia de género o son deudores alimentarios morosos.

19.-Establece los mismos requisitos en el Poder Judicial (jueces, secretarios, relatores, etc.) para impedir el acceso a quienes han sido condenados por violencia de género o son deudores alimentarios morosos.

