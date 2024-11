PRI Jalisco presentó esta mañana a los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal, en el que José Aurelio Fonseca Olivares, diputado en el Congreso de Jalisco; ocupará el puesto de Secretario General del partido, Alberto Arreola será el nuevo Secretario de Organización y Francisco Javier Santillán Oceguera, ex diputado federal y presidente del PRI, será Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco.

Laura Haro, presidenta del Comité Directivo Estatal, destacó que buscarán una reestructuración y revitalización del partido en el estado.

“Hoy estamos en una etapa de revitalización para nuestro partido. Que mucho se habla del PRI y que a nosotros siempre nos gusta decir que somos ese partido que siempre se señala, que siempre se habla, pero que siempre estamos en boca de todas y de todos […]. Un partido de 95 años de edad merece una reflexión franca. Nos merecemos hablar, nos merecemos entendernos, pero también nos merecemos saber por qué perdimos la confianza de la sociedad mexicana”, dijo la excandidata a la gubernatura del estado.

Haro adelantó que realizarán una consulta en Jalisco, para preguntar a la ciudadanía en qué falló el partido y por qué no se alcanzaron los resultados electorales deseados en los pasados comicios.

En el Congreso local el PRI obtuvo tres curules: María del Refugio Camarena Jáuregui y Alondra Getsemany Fausto de León, por representación plurinominal, y José Aurelio Fonseca Olivares, por el Distrito 15. En tanto, el partido, en alianza con el PAN y el PRD, se llevó 43 de los 125 municipios del estado.

“Nos gusta decirnos y mirarnos a los ojos, estrecharnos la mano y preguntarle a la vecina que hace un par de años nos jurábamos amor eterno, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no hicimos bien? Y con el corazón en la mano decir que estamos dispuestos a pedir perdón por los errores que tal vez nosotros no cometimos, pero que se cometieron. Que estamos dispuestos con el corazón en la mano a reconquistarles, a ser lo que tengamos que hacer para recuperar lo que hoy no tenemos y que es lo más valioso que una persona puede entregar a otra, que es la confianza”, añadió.

Por su parte, Fonseca Olivares aseguró que recorrerán el estado y que trabajarán de la mano con los Comités municipales. Además, llamó a todos los militantes de Jalisco a sumarse a las tareas de revitalización y reestructuración del partido. El diputado local fue el único funcionario del PRI que ganó en las elecciones pasadas.

Por otro lado, la legisladora María del Refugio ‘Cuquis’ Camarena, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, presentó el posicionamiento de su partido a la glosa del Sexto Informe del mandatario estatal. La diputada afirmó que cuestionarán a los funcionarios del gobierno estatal en temas de seguridad, agua, contaminación, servicios de salud, entre otros.

“La realidad que vivimos es otra, eso haremos hoy las diputadas y el diputado del grupo parlamentario del PRI, y así lo haremos con todas las funcionarias y funcionarios que se presentarán estos tres días durante el desarrollo de la glosa”, expresó Camarena Jáuregui.

