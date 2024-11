Otorga Fundación Enrique Michel galardones Las Rosas de Oro

Porque las rosas son símbolo de honor y prestigio, transmite un alto grado de respeto y gratitud hacia una persona que por su desinteresada dedicación procura el bienestar de los demás, la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco entregó este miércoles los galardones Las Rosas de Oro.

Jaime Enrique Michel Velasco, presidente de la Fundación, destacó la importancia de los reconocimientos que se entregan a personas que han hecho el bien por la sociedad jalisciense.

“Estoy muy contento porque son personas muy distinguidas, logramos reunir a unas personas heroicas que hacen mucho por la gente”, comentó.

Explicó que la idea nació a raíz de su participación en diferentes cámaras y asociaciones donde se reconocen a diferentes personalidades.

“Creo que la gente se siente muy feliz cuando es reconocida, se siente bien el que hagan las cosas por ayudar y que se le reconozca”, añadió.

Durante su discurso Jaime Enrique Michel Velasco comentó que esta ceremonia en realidad corresponde a todos los aquí reunidos.

“La de mostrar que sí somos capaces y que estamos decididos a superar todos los obstáculos concebibles para que la pobreza, la desatención y, sobre todo, la falta de un auténtico espíritu solidario, no sean más el fracaso que nos duele, que nos lacera la conciencia y el corazón. No más indiferencia, no más reparto de culpas, no más la salida fácil de sólo responsabilizar a otros, a los gobiernos o a los demás, de todos los males que todavía nos aquejan”, afirmó.

Reconoció el apoyo que las autoridades han dado a programas que mucho han contribuido a mejorar las condiciones de vida.

“En especial, menciono como ejemplo la determinación del gobernador para que no haya desatención para los niños con cáncer y en general para dar salud a la población. Su huella queda y proseguirá sin duda ya que sabemos que el gobernador electo Pablo Lemus Navarro también tiene planes muy específicos que contribuirán a la superación de problemas sociales que nos aquejan".

Fabiola Loya Hernández, secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, habló sobre la contribución de Jaime Enrique Michel Velasco por impulsar esta iniciativa y por su apoyo a la sociedad jalisciense.

“Por parte del Gobierno del Estado se reconoce al empresario, se reconoce al líder, pero sobre todo se reconoce al gran ser humano visionario que es”, dijo.

En el evento realizado en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) asistieron cientos de invitados entre funcionarios del gobierno, empresarios, académicos, dirigentes obreros y representantes de la sociedad civil.

Los galardonados

Ian Emmanuel González Santos

José Luis González Iñigo

Alfredo Anaya Gudiño

Lupita Gallo Pérez

Esther Cisneros Quirarte

Bertha Padilla de Pérez

Lorenza Dipp

Alfredo Barba Hernández

YC