Ordena tribunal "limpiar" cuenta pública de Ameca

Para cumplir con sentencias, diputados de la Comisión de Vigilancia avalaron abrogar dictámenes de cuentas públicas que presentaban cargos por gastos sin comprobar. Se trata de informes correspondientes al año 2009 de los municipios de Ameca y Tecalitlán.

La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la comisión, refirió que en ambos casos el trámite de fiscalización se alargó casi diez años por los procesos administrativos que se abrieron para librar las observaciones; argumentó que por la carga de trabajo que tienen los tribunales estos casos se demoraron casi una década.

En el caso de Ameca se suprimió cargo de 718 mil pesos con la justificación de que los señalados presentaron en tribunales información para solventarlo. Con esta decisión se "exoneró" al ex presidente municipal panista Gilberto Arévalo Ahumada. En lo referente al Ayuntamiento de Tecalitlán se mantiene la observación por 2.9 millones de pesos, pero se retiró de la lista de responsables al ex tesorero municipal, Pedro Peregrino López, quien habría comprobado que no ocupó el cargo durante el periodo auditado.

Ambos casos fueron resueltos por la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa encabezada por el magistrado Alberto Barba Gómez.

A cinco meses del inicio de la Legislatura estas son las dos primeras cuentas públicas a las que los diputados locales dan trámite. La comisión tiene 169 asuntos pendientes por el retraso en el nombramiento del titular de la Unidad de Vigilancia, área encargada de revisar estos temas.

LS