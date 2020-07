Oficial asesinado perdió a su padre en emboscada

Cristian Omar Águila fue asesinado el martes. Un grupo armado los sorprendió a él y a su compañero mientras patrullaban por la colonia Oblatos, en Guadalajara. Murió cinco años después de que su padre, Ramón Águila, quien como él, también fue policía estatal, falleciera durante una emboscada en el municipio de San Sebastián del Oeste.

Cristian y su compañero circulaban sobre Hacienda los Pozos y Hacienda la Candelaria cuando personas armadas que usaban chalecos con las siglas de la Secretaría de Marina les dispararon. Ellos trataron de defenderse y contraatacar, pero fueron heridos.

Su compañero solicitó apoyo, pero éste no llegó a tiempo. En el sistema de comunicación del C5 se les dificultó localizar el cruce y enviaron el apoyo a otros municipios. Así, para cuando llegaron los refuerzos, Cristian ya había fallecido.

El 6 de abril de 2015, su padre murió junto con 14 compañeros de la extinta Fuerza Única en una emboscada. El convoy regresaba de Puerto Vallarta a Guadalajara por la carretera Mascota-Las Palmas, información con la que contaba un grupo criminal que opera en Jalisco.

Ese día, los delincuentes se ubicaron entre los cerros que rodean el puente, a la altura del poblado de Soyatán, y esperaron por horas al convoy. Cuando llegó, le cerraron el paso con vehículos incendiados y comenzaron a disparar desde lo alto.

El saldo: 15 oficiales asesinados. Sólo cinco sobrevivieron.

El entonces comisionado de Seguridad de la Fiscalía, Alejandro Solorio, aseguró que el hecho no quedaría impune. Más de cinco años después, esa promesa no se ha hecho valer. Y sobre el homicidio de Cristian, la Fiscalía no ha informado, ni siquiera, si existe alguna línea de investigación por la falla de comunicación en el C5.

En 2020, nueve agentes de seguridad pública han sido asesinados en Jalisco.