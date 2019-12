Obtienen Premio Jalisco de Periodismo dos trabajos publicados en El Informador

Dos trabajos publicados en El Informador fueron ganadores del primer lugar en las categorías de Reportaje y Fotoperiodismo en la edición 2019 del Premio Jalisco de Periodismo. Se trata de “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, publicado en este medio de comunicación y en Quinto Elemento Lab, de Alejandra Guillén y Diego Petersen Farah, ex colaboradora y colaborador de esta casa editorial, respectivamente.

También resultó galardonada la serie fotográfica “Desastre en San Gabriel”, de Francisco Javier Guasco Palacios, de la agencia EFE, cuyo trabajo se publicó en este medio de comunicación.

El reportaje, publicado en esta casa editorial el 4 de febrero, narra la historia de “Luis”, un superviviente de campamentos a donde jóvenes son atraídos con propuestas de trabajo por el crimen organizado para ser entrenados contra su voluntad en sicarios.

Por otro lado, “Desastre en San Gabriel” muestra los estragos que sufrió dicho municipio luego del desbordamiento del río San Gabriel el 2 de junio que ocasionó la muerte de cinco personas y que se declarara zona de emergencia en el municipio.

También resultaron ganadores del certamen Darwin Franco Migues, con el trabajo “¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo?” en la categoría de crónica; en Cristian David Rodríguez Pinto, con “Con cargo al erario, magistrados de Jalisco viajan por el mundo con todo y esposas”, en la categoría de noticia; Omar Guillermo García Santiago, con “Si no logramos justicia, no sirve de nada recordar": Eugenia Allier Montaño’”, en la categoría de entrevista, e Itzel Torrers, Fernanda Lattuada y Eric Sandoval con ‘Packs y Nudes’ virales sin permiso: ¿Cómo se persiguen estas violencias en Jalisco’”, en la categoría de estudiantes.

Rafael Santana, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana (UP), institución anfitriona del premio, remarcó que el certamen ha requerido saber adaptarse a las nuevas maneras de presentar noticias que han llegado con la era multimedia, pero que se mantiene la constante de premiar a textos donde resalte la excelencia en la labor periodística.

En total, se recibieron 145 trabajos distribuidos en las seis categorías mencionadas, una cantidad mayor a las recibidas en tres años anteriores.

La entrega del Premio Jalisco será el 11 de diciembre en el auditorio Santander Universidades en la Universidad Panamericana.

GC