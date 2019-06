Observan beneficio de pagos seguros en “Renta tu casa”

Tener seguro el pago de la mensualidad es uno de los beneficios que ven los propietarios de viviendas que fueron puestas a disposición del programa “Renta tu casa en Tlajomulco”, mediante el cual el Gobierno municipal busca incentivar el uso de los inmuebles deshabitados.

Héctor es uno de los dueños que sumó su casa a la estrategia. Desde hace poco más de cinco años la adquirió, mediante su crédito del Infonavit, en la colonia Lomas del Mirador y decidió ponerla en renta a manera de inversión.

Sin embargo, los inquilinos que llegó a tener la abandonaron en varias ocasiones, por lo que duró deshabitada más de un año.

Héctor puso un letrero de renta para ofrecerla y gracias a éste el Ayuntamiento pudo contactarlo para ofrecerle ser parte del programa. Lo hizo como una manera de mantener habitado su domicilio con la certeza de contar con su pago sin retrasos.

“La certeza de la renta es el principal beneficio porque el municipio además te da seis meses de depósito adelantado. No tienes que andar dando vueltas para que te paguen y los inquilinos se encargan de pagar directamente al Ayuntamiento. Le veo mucho beneficio porque el municipio no es una persona que se me va a escapar, que me va a dejar con la deuda y sin llaves, así ya hay alguien que te da la cara, además de que cualquier desperfecto que pueda tener ellos te lo entregan como estaba”, cuenta Héctor.

Jorge es otro participante. Su propiedad se encuentra en la colonia Chulavista. Además de ver la garantía de contar con su mensualidad, considera que el beneficio de que Tlajomulco sea habitado nuevamente también representa que la economía en el municipio circule, pues más gente vive en él y existe más movimiento.

“El programa a mí me pareció una oportunidad para todos: propietarios, inquilinos y el mismo municipio, porque Tlajomulco es muy bonito y deshabitado se ve vandalizado”.

Esperan que aumente la vigilancia

Según Héctor y Jorge, uno de los problemas que favorecieron que sus casas fueran abandonadas fue la inseguridad. Ambos esperan que con “Renta tu casa” la vigilancia aumente.

Hasta el 10 de junio, 20 familias ya gozaban del beneficio ofrecido por el Ayuntamiento de Tlajomulco y otras 70 esperaban arrendar una vivienda mediante el subsidio. Hasta el momento, 40 propietarios se han sumado a la medida.

Casos prioritarios

El Ayuntamiento de Tlajomulco da prioridad para arrendar una casa a aquellas personas que acrediten son víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, que cuenten con una orden de protección, personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores.

PARA SABER

¿Cómo se puede obtener más información sobre el programa?

Puede llamar al 3283 4400, extensiones 4351 y 4354, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.