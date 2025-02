Este domingo, el gobierno de Jalisco informó que la sustitución de placas vehiculares en las recaudadoras de Jalisco para los vehículos de matrículas con terminación 1 avanza de manera ágil y sencilla.

El trámite, recordó, es obligatorio y gratuito a través del paquete 3x1, que consiste en acceder a la verificación responsable, sustitución de placas y refrendo por un solo pago de 900 pesos.

Para hacer la sustitución es necesario, previamente, realizar la verificación responsable, y después agendar una cita a través de https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/agenda.aspx, en cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado.

"Los documentos que se deben presentar al acudir a la cita, son certificado de verificación de aprobado o no aprobado, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, factura del vehículo, comprobante del pago del refrendo, identificación oficial vigente y juego de placas anteriores.

“Está super rápido, tenía cita a las 12:45, llegué 12:30, me pasaron y me tardaron 10 minutos. Entonces vengan, la verdad aprovechen que ahorita todavía está muy libre, y pues a cambiar las placas. Todo eficiente, me gustó mucho el servicio y la atención”, comentó Víctor Hugo Franco Carranza, habitante de Guadalajara que acudió a la Recaudadora Metropolitana #000.

“Hay algunas (placas) que ya no tienen ni siquiera color, y realmente por cualquier cuestión de seguridad, de que te roben el carro, cuando pasen por los arcos pues detectan tu placa, o simplemente si tienes algún accidente ya puedes ubicar al responsable”, agregó.

El gobierno estatal refirió, que el calendario de sustitución se extenderá durante 2025 y sigue un esquema basado en la terminación de las placas actuales; en febrero y marzo corresponde a las terminaciones en 1.

"Es fundamental cumplir con los tiempos establecidos, ya que a partir de 2026 solo podrán circular vehículos con placas de diseño “Collage” o “Cabañas”", indicó.

Los diseños anteriores, como “Jalisco", “Minerva” y “Gota” perderán su validez, por lo que no se podrá circular con ellas.

"Las nuevas placas “Cabañas”, al igual que las “Collage”, cuentan con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); esto significa que cumplen con los requisitos de seguridad, durabilidad y visibilidad establecidos por la normativa federal NOM-001-SCT-2-2016", indicó el ejecutivo estatal en un comunicado.

Esto porque, señaló, ambas incorporan un código QR como parte de las medidas de seguridad exigidas a nivel nacional. Este código protege la información de los vehículos y sus propietarios.

Por último, el Gobierno de Jalisco invitó a la ciudadanía a realizar el trámite en tiempo y forma para evitar contratiempos y garantizar una movilidad segura en el estado.

