Cuando un estudiante está por terminar el bachillerato, a menudo tiene una noción de qué carrera es la que piensa estudiar, generalmente en los últimos meses de la preparatoria, hay programas escolares que también le dan una orientación de qué camino tomar, además su perfil académico se va nutriendo de talleres y materias optativas que le van dando un panorama más amplio.

Sin embargo, si aún se encuentra indeciso y tienen muchas dudas al respecto, puesto que elegir una carrera universitaria es un gran compromiso, existen algunos test y ejercicios que podrían ayudarlo a tomar una óptima decisión o incluso, incentivarlo a buscar la institución académica que vaya de acuerdo a sus necesidades.

El primer paso que debe dar el estudiante es reconocer cuáles son sus habilidades y aptitudes, cuáles considera que son sus debilidades y fortalezas, por ejemplo, si es muy creativo, tal vez podrán interesarle carreras como la arquitectura, el diseño, la moda, la fotografía, el arte, las letras, la comunicación, la mercadotecnia y otros estudios afines en el rubro de generación de contenidos para plataformas digitales, por ejemplo.

Si es una persona a la que le gustan los datos, las estadísticas, los temas sociales o de salud, entonces podría enfocarse en la agroindustria, las humanidades, la política y otras áreas en las que podrá desarrollar su potencial. Entonces, partiendo de sus intereses personales, es un buen comienzo para tener una noción de hacia dónde quiere ir.

UNITEC en su blog tiene una entrada sobre los mitos y realidades de elegir una carrera, puede consultarse a continuación en https://bit.ly/2T7V7um, donde toca aquellas dudas que de pronto pueden agobiar al alumno, por ejemplo, si elegir una carrera es una decisión simple, si un asesor vocacional puede decidir qué carrera debe escoger, o si generar ingresos en una carrera que no le guste, lo hará feliz. Es una guía muy interesante que lo puede enfocar a su elección definitiva.

El sitio https://quevasaestudiar.com/test-vocacional/ ofrece un test vocacional que también puede servir de ayuda, el portal no es mexicano, pero en esta búsqueda por definir prioridades, también puede ser una herramienta alterna.

Tiene preguntas enfocadas a las aptitudes del estudiante, y cómo el alumno se ve en el futuro. Son alrededor de 80 preguntas y al final se tienen que rellenar unos datos para recibir el resultado del test por correo electrónico, en automático se recibe el mail con una liga que redirige al sitio oficial y se despliegan los resultados.

Además, si no es muy claro hacia dónde pinta el panorama, sugiere que el alumno vuelva a cuestionarse qué aptitudes e intereses tiene y también le pone sobre la mesa tomar cursos y talleres que le ayuden a decidirse por una carrera, finalmente pone ejemplos de personalidades exitosas que no necesariamente se dedican a la carrera que de primera instancia tomaron, haciéndolos reflexionar que elegir una carrera que al final no les gustó es parte del proceso y pueden intentar con otra.

La plataforma para encontrar oportunidades de empleo, occmundial, también tiene una entrada donde explica qué es un test vocacional y pone algunos ejemplos de los que existen. Navega en https://www.occ.com.mx/blog/test-vocacional-decide-la-carrera-ideal/.

Resalta que un test vocacional “es una prueba diseñada para conocer las áreas de interés de quien lo presenta, y que tiene la finalidad de presentar un perfil educativo que puede ser de ayuda para quien lo presenta. Se concentra en indagar sobre aspectos muy específicos del estudiante como son sus áreas de interés, sus habilidades, sus hábitos, aptitudes y áreas de conocimiento”.

Destaca que los más utilizados son el Test de Kunder, el cual evalúa las diferentes áreas de interés, preferencias personales y sociales y que suele tener una duración menor de una hora y puede aplicarse a partir de los 15 años.

En tanto, el Test de Holland, es uno de los más populares y está basado en la Teoría de Rasgos y Factores, la cual plantea que las personas que se dedican a la misma profesión tienden a compartir o poseer una serie de características similares.

Mientras que el de la personalidad se concentra en identificar los rasgos más sobresalientes de las personas, como pueden ser liderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo, por ejemplo.

Finalmente está el llamado Test CHASIDE, el cual consta de un aproximado de 100 preguntas, todas con respuesta sí o no, y de acuerdo a esto es que se clasifica el área, o áreas de mayor afinidad.