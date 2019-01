No es un problema de falta de pipas, falta gasolina: Alfaro

El desabasto de gasolina que se vive desde hace ya nueve días en la metrópoli no corresponde a la falta de pipas para abastecer las estaciones, sino a que no se está enviando la cantidad suficiente de combustible, tal como lo había prometido Pemex, según informó este domingo el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez..

“El lunes siguiente al desabasto hablé con el director de Pemex y se comprometió a traer 94 mil barriles diarios y están mandando 40 mil en promedio. Nos está pidiendo apoyo para mandar 40 mil barriles diarios y con eso no alcanza ni para satisfacer la demanda diaria de combustible, es decir, el rezago del desabasto está incrementándose y acumulándose día con día (...) de qué sirve tener pipas si no hay gasolina”, expresó Alfaro Ramírez.

Explicó que si bien tiene el conocimiento de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se ofreció a colaborar con Pemex para poner a disposición pipas que ayudarán a restablecer la demanda de combustible, el problema radica en que Pemex está enviando alrededor de 54 mil barriles menos.

“¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Que el Gobierno Federal y Pemex den la cara, nosotros no podemos estar todo el tiempo tratando de informar a la gente cómo están las cosas cuando Pemex está escondida, no dan la cara. Los funcionarios federales están escondidos. No nos vamos a prestar a la lógica de las ocurrencias o los inventos”, expresó.

Dijo que espera que las autoridades puedan responder lo antes posible cuándo y como se restablecerá el combustible, pues “no hay nada más que hacer como Estado” que lo que hasta hoy se ha hecho, que es aportar las pipas solicitadas, prestar el apoyo en temas de seguridad y establecer mesas de trabajo para verificar los avances y afectaciones diarias, que al día de hoy domingo, abarcan poco más del 50%, según explicó Alfaro Ramírez.

El gobernador reiteró su respaldo a las acciones llevadas a cabo por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para combatir el robo de combustible y aseguró que solicitarlo, estaría dispuesto, como Estado, a establecer acciones conjuntas en contra del “huachicoleo”, sin embargo, señaló que hasta ahora esto no ha ocurrido.

“Una cosa es combatir el huachicol, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, y otra cosa es que esa decisión esté generando las afectaciones que todos conocemos. Cuando se tomó la decisión a este problema se debió de haber previsto, tomado las medidas logística para evitar colapsar a un Estado tan importante”, expresó.

