Niño Dios le trae su muñeca a Mabel y la estrena en la Plaza de Atemajac

En la Plaza de Atemajac, Mabel presumió los regalos que este 25 de diciembre le trajo el Niño Dios. ¿La mejor? Una muñeca “LOL” que le pidió en su carta.

“Querido Niñito Dios, sé que no me he portado muy bien, y que también dejo mi ropa tirada y mis tenis, pero de aquí en adelante, seré más responsable con mis cosas y mi uniforme. También seré buena alumna en la escuela, con mis amigos y mis maestras. Cuidaré mis juguetes y los tendré ordenados. Tampoco pelearé a mi hermano y haré caso a mis papas. Quiero pedirte esta navidad: el set de Polly Pocket de parque acuático, el unicornio de Polly Pocket de sorpresa, una LOL surprise y una tablet o un celular”, escribió la pequeña en su cartita.

Aunque la cantidad de niños disfrutándolos fue baja durante el día, en la Plaza no solo estaba ella, sino también otros niños que gozaban de sus regalos.

Vecinos de la colonia acompañados de sus padres y que, como Mabel, aunque aún no estaban abiertos todos los regalos, eran felices con lo que tenían en sus manos.

JL