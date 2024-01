Niegan manipulación de cifras de personas desaparecidas

Luego que el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara señalara que el Gobierno de Jalisco manipula los datos de denuncias de personas desaparecidas, el gobernador del Estado negó que hubiera tal situación.

El mandatario estatal lamentó las declaraciones y aclaró que no se han manipulado cifras, adelantando que en los próximos días se va a presentar el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, aunque no dio fecha y pese a que el mismo gobernador señaló que se publicaría antes de finalizar 2023.

“Aquí no se maquillan cifras, aquí se ha construido un sistema de información que va a ser presentado en los últimos días, que no lo hemos hecho porque estábamos esperando a nivel nacional que se presentara el registro, pero como no avanzan en lo nacional, hemos tomado la decisión de que vamos a presentar aquí en Jalisco de una vez. Espero que esté listo la semana próxima”.

El Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG emitió un comunicado en el cual señalaron algunas inconsistencias en el conteo de personas desaparecidas, entre ellas, que se consideró que el número de denuncias sigue estable durante los últimos años y que hay una reducción en el número de personas localizadas por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecida (FEPD).

También señalaron que el gobernador de Jalisco afirma que hay una disminución de denuncias ante la (FEPD), pero las presentadas ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado registra un alza en sus denuncias.

Hasta el corte del pasado 31 de diciembre, el SISOVID reportaba un total de 14 mil 459 personas que siguen pendientes de ser localizadas en el estado, de las cuales, poco más de 8 mil han desaparecido en la actual administración estatal.

