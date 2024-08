Esta mañana, el gobernador del Estado, junto con Alejandro Barbosa, Presidente de la asociación civil Nariz Roja, Joanna Santillán, Coordinadora del voluntariado en Jalisco, Gonzalo Álvarez, Presidente municipal de Zapotlanejo, y Susana Díaz, madre de Darinka González, inauguraron Casa Darinka, tercer albergue para niños con cáncer de la asociación civil en Guadalajara.

“Todos han puesto una semilla para que estos niños salgan adelante. Hoy en este día tan especial, yo no tengo más que dar las gracias a nombre de toda la organización por todo lo que ha sucedido. Para que esta casa sucediera literalmente fue un milagro […]. Hoy ella nos pide que no la olvidemos, yo le pido a ella que no nos olvide, porque este México, este Jalisco, necesita a todos sus angelitos que no están viendo desde arriba para que sucedan los milagros”, dijo Alejandro Barbosa.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Este albergue lleva el nombre de Darinka González, niña de 15 años que falleció en su lucha contra el cáncer. Este lugar, ubicado a unas cuadras del Hospital Civil de Guadalajara, sobre calle Sierra Nevada, en la colonia Independencia, permitirá a los pequeños que reciben tratamiento contra el cáncer contar con un lugar para descansar.

“Gracias por ponerse en los pies, en los zapatos de uno y caminar al lado de uno, porque se necesita del Gobierno, de la familia, principalmente de ustedes, de la sociedad, que quieran entender por lo que pasa la familia. Les damos gracias, primero a Dios por darnos esta hija que en su nombre llevaba Darinka, regalo de Dios significa. Ella siempre estuvo muy alegre, siempre creyó que era un milagro todos los días. Decía ‘Hoy me voy a salvar y este es un día para vivir’ y así lo disfrutó”, comentó Susana Díaz, madre de Darinka.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En total, Nariz Roja cuenta ahora con tres albergues en Guadalajara: La Casa de Gus, primer niño al que atendió este refugio, ubicado en la calle Toluca, a unas cuadras de la Unidad de Pediatría del Centro Médico, y la Fortaleza Invencibles, ubicada en la calle hospital, en las inmediaciones de Hospital Civil Viejo.

Por su parte, el gobernador destacó los proyectos en materia de salud que entregará su administración, como el Instituto Jalisciense de Cancerología y el Hospital Civil de Oriente.

Te puede interesar: Alistan en Jalisco nueva manifestación contra reforma al Poder Judicial

“El poder acompañarlos en la inauguración de este espacio con un nombre tan potente, tan inspirador, de tanto significado, pues vale doble. Que sea aquí donde me entreguen esta medalla, lo valoro mucho, se la dedicamos, con mucho cariño”, concluyó el mandatario estatal.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV