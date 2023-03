Asustada y destrozada por dentro es como recuerda sentirse Itzel Cervantes, quien compartió en redes sociales que a sus 14 años de edad sufrió abuso sexual infantil cuando pertenecía a la iglesia de la Luz del mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual infantil.

El pasado 6 de marzo, por medio de la plataforma Twitter, Itzel de 28 años, hoy ex integrante de La Luz del Mundo, rompió el silencio y confesó el abuso infantil por el que pasó.

"Han tenido que pasar 10 años para yo poder sentirme libre y valiente de alzar la voz y contar mi historia de abuso infantil cuando pertenecí a la secta de la Luz del Mundo".

Luego de 10 años en el silencio, la usuaria decidió confrontar la situación que vivió y contar cómo la presión social y el fanatismo la orillaron a casarse con un hombre siendo ella sólo una adolescente.

Comentó que durante el día de la Santa Cena, que se celebra el 14 de agosto en Guadalajara, "cosas muy turbias pasaban durante esos días de celebración donde muchas mujeres descuidaron a sus hijos, por servir a la iglesia".

Dijo que la devoción la mantenía segada entonces y no podía ver lo exigente de las doctrinas que hicieron incluso que su hermana escapara del hogar, y que la consideraron como traidora y le prohibieron cualquier contacto con ella.

Conoce a su abusador

"Conocí a una muchacha que venía de otra ciudad de visita con sus abuelos, nos hicimos amigas y ese agosto en Guadalajara convivimos, me presentó a su familia, no la pasamos bien de la forma más saludable Santa y pura", dijo.

Refirió que su conocida se regresó a su ciudad, pero su hermano y primos se quedaron un tiempo más. "Nuestras familias se conocían y el fulano quería conocerme, así que le pidió permiso a mis padres para poder platicar conmigo, afuera de mi casa".

“Tenía 3 meses para conocernos y después de ese tiempo tenía que tomar una decisión definitiva para unirnos en matrimonio u olvidarnos para siempre”, pues contó Itzelque así eran las reglas de la iglesia.

En sus encuentros, dijo, estaba prohibido cualquier tipo de contacto físico. "Luego de un mes me convenció de darnos algunos besos a escondidas, fue algo rápido ya que en mí, existia el temor y entendimiento de que eso era pecado y estaba mal. Así que de ahí no pasó a mayores".

“No entendía el grado de maldad con el cual el estaba actuando”, señaló.

Su sorpresa fue cuando el pastor la llamó a su despacho, donde ya se hallaban el joven y sus familiares quienes acusaban a ambos de romper las reglas.

"Dijeron que él ya me había mancillado y por lo tanto me tenía que casar con él, si no Dios me castigaría con el hijo que ya venia en camino dentro de mi cuerpo o me podía ir al infierno por desobedecer la doctrina. Recuerdo sentir cómo la sangre abandonaba mi cuerpo, quedé fría".

Sus padres no la apoyaron

Contó que sus padres nunca le creyeron que no tuvo relaciones sexuales con él y que fue él quien abusó de ella.

“Le pedía que dijera la verdad, que no habíamos tenido relaciones qué solo fueron unos besos y ya, pero el solo volteaba su mirada de mis ojos y callaba, le hablaron a mis padres que fueran a la casa pastoral. No tenía el apoyo de nadie más, mis padres están totalmente manipulados por la doctrina que no pudieron protegerme, ni creerme”.

Finalmente, dijo que el pastor incluso la revictimizó y le exigió que demostrara la veracidad de su testimonio con un ginecólogo. "Mi corazón no podría estar más quebrantado, ¡Era una niña! Ni siquiera sabía qué era un Ginecólogo, pero yo sabía que aunque demostrara la verdad mi vida ya no iba a ser la misma, pues ya era una deshonra para mis padres, mis hermanos espirituales y para el Apóstol”.

"No tuve otra alternativa y así fue como me casaron a los 14 años un 25 de agosto del 2009 con un hombre mayor de edad".

Algunas personas en redes sociales le comentaron que es un ejemplo de lucha y la apoyaron señalando que continuraán saliendo testimonios y demandas de abusos, violaciones y crímenes en contra de Naasón Joaquín García y de su difunto padre Samuel Joaquín Flores.