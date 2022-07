Debido a la creciente inflación, es necesario que cuides tu dinero. Una forma en la cual puedes evitar fugas innecesarias es previniendo recargos en multas viales, que se dan cuando tardas en pagar las infracciones impuestas por el estado o los municipios.

En ocasiones esto ocurre porque no te das cuenta que te han aplicado alguna multa, ya sea porque no encontraste el papel de la falta en tu vehículo o porque, por ejemplo, alguna fotoinfracción no te fue notificada en tu domicilio.

Sin embargo, para ello existe una herramienta oficial por parte del Gobierno de Jalisco en la cual podrás conocer en cualquier momento y desde cualquier lugar, cuáles son los adeudos de tu vehículo.

Conoce tu adeudo vehicular en segundos

Se trata de la plataforma “Gobierno en línea” de la Secretaría de la Hacienda Pública que encontrarás en la liga gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos?.

Para comenzar deberás ingresar el número de placa de tu automotor, así como el número de serie del mismo, el cual podrás encontrar en la tarjeta de circulación, para después presionar el botón de “consultar”.

Automáticamente, la plataforma te permitirá conocer tus adeudos, tanto a nivel estatal como municipal, para así, saber cuál es el monto que adeudas. Incluso, puedes aprovechar para hacer tu pago en línea, evitando así las filas o esperas en la recaudadora.

En caso de no tener ningún adeudo la plataforma te lo notificará en automático.

Paga a tiempo para evitar recargos

Es recomendable que en medida de lo posible saldes las multas o infracciones impuestas a tu vehículo, pues mientras más tardes en pagar éstas generarán recargos que harán que crezca tu deuda.

Además estas te serán cobradas en tu refrendo vehicular del año próximo, y no podrás saldarlo si antes no quedan solventadas las infracciones impuestas.

GC