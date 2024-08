Estudiantes de la Universidad Panamericana se sumaron a las protestas en contra de la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los jóvenes estudiantes de la facultad de Derecho de la casa de estudios salieron de sus instalaciones en la colonia Ciudad Granja rumbo a Ciudad Judicial, en Periférico Poniente para apoyar a los trabajadores del Poder Judicial federal que mantienen un paro en rechazo a la iniciativa que se estará discutiendo en los próximos días en el Congreso de la Unión.

Algunas estudiantes que levantaron la voz en contra de la reforma. ESPECIAL.

Algunas estudiantes que levantaron la voz en contra de la reforma, manifestaron su preocupación por los cambios que pueden darse dentro del sistema judicial y acusan que no se les ha tomado en cuenta.

“Nuestro país puede cambiar por completo, esto es gracias a años de lucha, de esfuerzo, de nuestros presidentes. Este presidente no me representa y no va a pasar esta reforma”.

“El pueblo como podemos ver, ha levantado la voz. Existe mucho enojo, mucha preocupación. Esta generación estamos consternados. No se vale que nos lo quieran quitar” , dijeron algunas estudiantes de la UP quienes prefirieron evitar dar sus nombres.

Gissela Tovar, integrante del Poder Judicial federal, recriminó que se vaya a hacer por tómbola la elección de aspirantes a ocupar cargos como el de magistrado o juez.

“Tengo maestrías, he luchado por 20 años, yo entré por examen, aquí nada se regala, te tienes que seguir capacitando todo el tiempo. Es totalmente injusto (entrar por tómbola)” , dijo.

A la protesta convocada por la UP se sumaron también estudiantes de la Universidad de Guadalajara y del ITESO y en conjunto participaron alrededor de mil personas.

Se espera que varios de ellos acudan a la protesta convocada el próximo domingo a las 9:00 horas en la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en defensa del Poder Judicial y que fue convocada por estudiantes de Derecho de instituciones como la UNAM, el ITAM, la Iberoamericana o el CIDE.

