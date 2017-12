Multarán y hasta clausurarán a quienes discriminen en Zapopan

Quienes acosen a personas o las discriminen serán sancionados en Zapopan tras modificaciones y precisiones en reglamentos municipales. Esto quiere decir, por ejemplo, que un centro comercial puede ser multado si niega que las mujeres alimenten mediante lactancia a sus bebés. Al igual que un bar que prohibiera entrada a personas no heterosexuales.

"Los imputables son personas físicas y jurídicas que exploten un giro o una concesión municipal y las autoridades municipales o servidores públicos. Intervienen en la operación más áreas, como Inspección y Vigilancia, quienes pueden llegar hasta la clausura de un lugar que discrimine", explicó Tzitzi Santillán, regidora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento.

La funcionaria indicó que el Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Municipio de Zapopan fue aprobado en la pasada sesión del 16 de noviembre y entró en vigor el 30 de noviembre tras su publicación en la gaceta municipal.

Según el artículo 4 del documento, se considera un acto, omisión o práctica social discriminatoria grave "aquella que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad, así como aquella que pueda afectar a una colectividad o grupo de personas".

Santillán señaló que las personas que quieran señalar actos de discriminación deben comunicarse a la línea de atención ciudadana. "Si es un servidor público ese va a ir a sindicatura para que las áreas jurídicas tomen decisiones administrativas. Si es un giro a inspección y reglamentos. Si son dos personas físicas, tiene que derivarse al Conapred".

Buscan visibilizar acoso; preparan estrategia con C5

Tzitzi Santillán informó que entre los cambios que se avalaron en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan se centran en el artículo 41, que señala que el acoso sexual es una falta administrativa. "Acosar, hostigar, emitir burlas, ofensas, palabras y /o piropos obscenos o de índole sexual así como realizar actos de exhibicionismo que afecten a la dignidad u ofendan a las personas".

La regidora resaltó que aunque en el anterior documento existía un apartado donde se sancionaba el acto de molestar a las personas (que podía incluir el acoso) quedaba muy ambigua la legislación. "Implica un asunto de visibilizar, un tipo de violencia que hemos normalizado. A veces las mujeres no reconocen que han sufrido violencia y no lo denuncian porque no saben".

Detalló que aunque la Ley de Ingresos precisa que por una falta de esta índole se puede aplicar una multa que oscila entre los 150 y los tres mil pesos, la sanción quedará establecida en la propuesta de Ley de Ingresos que presenten el siguiente año. "Se considerará la afectación, si fue a una o varias personas, menores de edad, el exhibicionismo. A la mejor decir un piropo te sale hasta en tres mil pesos, pero el juez considera".

La funcionaria dijo que otras acciones como habilitar una línea contra el acoso callejero —algo que ya opera en el municipio de Guadalajara— podrán decidirse una vez que lo acuerden con el C5 municipal, que estará listo en los próximos meses.

EL DATO

Para denunciar acoso o discriminación comunicarse al 2410-1000