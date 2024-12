Mujeres en Movimiento Jalisco lleva a cabo el foro "Mujeres políticas y cuidados, un reto desigual"

La mañana del sábado 14 de diciembre concluyó el Foro de Mujeres, un espacio enfocado en el fortalecimiento, seguimiento y discusión del Sistema Integral de Cuidados en Jalisco.

El evento comenzó con una reflexión planteada por Mizra Flores, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco: “¿Por qué debemos colocar la política del cuidado en el centro de las políticas públicas y, por supuesto, del presupuesto? Porque si no estamos en el presupuesto, el amor que no se refleja en él es pura poesía” .

Este sistema es entendido como un conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño de implementación de programas y políticas públicas transversales con enfoque de género en materia de cuidados.

Lolis López, delegada de Mujeres en Movimiento de Jalisco, se dirigió un motivador y claro discurso a las mujeres y hombres presentes antes de ceder la palabra a las invitadas. En su intervención, abordó la responsabilidad y las cargas implícitas que enfrentan las mujeres diariamente en el trabajo doméstico y de cuidado, tareas que suelen justificarse bajo la idea de que se realizan “por amor” o porque “es nuestra obligación”. Con este discurso nos introduce al pensamiento de desdibujar la frontera entre lo privado y lo público, destacando cómo podemos contribuir a mejorar la vida de cada mujer, tanto dentro como fuera del hogar

“Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero cuando somos muchas adentro de la política, pues entonces la política se transforma y eso es el resultado que hemos estado haciendo. No solo nosotras las que estamos al frente de algunas dependencias, si no, la lucha de las mujeres que nos antecedieron. Hoy está dando frutos a muchos años de trabajo”, declaró María Gómez Rueda, Coordinadora de Construcción de Comunidad en Zapopan.

Durante el foro se destacó la importancia de la Ley de Cuidado Integral desde su aprobación, señalando cómo la sociedad no ha brindado el acompañamiento correcto, ya que no es equitativo y está normalizado como sociedad que la mujer cuide y no deje de hacer tareas de cuidado. Esto lleva a que la mujer no desarrolle su autonomía, su salud mental y cuidado personal.

“Gaby Cárdenas fue la primera que impulso este tema en Zapopan, y gracias a ella nos dejó la chamba a muchas personas […] “Desde hace dos años que instalamos el Sistema Integral de Cuidados fue bajo la lógica de escuchar y tener cerca a las personas cuidadoras y que nos vayan marcando la agenda para poder tomar acciones”, cerró María Gómez.

Gaby Cárdenas dio su opinión del feminismo describiéndolo como una lucha para garantizar los derechos de todas las personas y señalando que no se trata únicamente de beneficiar a las mujeres, sino de cambiar la realidad de un país conformado por todos, hombres y mujeres mexicanos.

“Las mujeres cuidamos el campo, cuidamos las colonias, cuidamos a nuestros seres queridos, cuidamos a todos y somos las primeras que damos un paso al frente en los momentos difíciles” . También destacó que cuentan con una aliada comprometida con impulsar las agendas que ponen los cuidados al centro, tanto en lo personal como en lo público, refiriéndose a Mizra Flores.

Gaby, además, contó su trayectoria junto con Pablo Lemus y Marce Paramo en la aprobación del reglamento a las mujeres cuidadoras, dejando un camino claro para crear un Sistema Integral de Cuidados donde exista una red de apoyo para aquellas mujeres y hombres cuidadores.

“Tienes que tener herramientas poderosas para defender tu causa”, menciona Gaby refiriéndose a los números donde demuestran la causa de dicha aprobación del Sistema Integral de Cuidados.

Según datos del INEGI, el valor económico de los trabajos domésticos y de cuidado en nuestro país alcanzó los 8.4 billones de pesos en 2023. Esta cifra equivale al 26.3% del PIB, lo que representa tres veces más que la aportación de las industrias maquiladoras o petroleras, consideradas las más fuertes del país. Esto resalta la importancia de reconocer y visibilizar los trabajos de cuidado, ya que son fundamentales para sostener la vida, la sociedad y la economía. “Sostienen al mundo”, exclama Mizra Flores tras los datos expuestos por la diputada.

Jalisco es el tercer estado de la república que más le aporta a horas de trabajo no renumerado: 3.4 millones de jaliscienses hacen actividades de cuidado no renumeradas y 1.9 millones de mujeres que dedican en promedio 38.7 horas de trabajo.

“Son horas de cuidado que realizamos todos los días de trabajo no renumerado, un trabajo que tenemos que reconocer y como lo ven ahí, los números no mienten y son escalofriantes”, concluyó la diputada de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas.

La iniciativa de la diputada cuenta con un marco legal sólido y único en el país. Para 2025, se proyecta un presupuesto histórico de más de 100 millones de pesos destinado a apoyos para madres y padres cuidadores, además de recursos para el pago de guarderías y estancias infantiles. Dentro de este presupuesto, destacan 72 millones de pesos asignados al programa Jalisco te Cuida y 80 millones de pesos para la construcción de un Centro de Atención para Personas con Autismo.

La ex Secretaria de Turismo, Vanessa Pérez Lamas, conocida por su lucha de espacios de maternidad fuera de casa como lactancia, cambiadores, compartió su historia personal, la lucha de muchas madres, el ser servidora pública y la falta de recursos de poder ser mamá fuera de casa.

“El problema es que cuando te toca cuidar, lo queremos hacer”, dice con el corazón abierto la ex Secretaria, quien además cuestionó a los presentes sobre este trabajo interminable que tienen las mujeres con ellas mismas, en casa y fuera de ella, desde cambiar un pañal en un lugar público hasta sentirte útil fuera de casa sin sentir que eres “mala madre”.

“No necesitamos protestar en una diputación, en un espacio académico, en un espacio ejecutivo para hacer cambios, para cambiar a la sociedad. Se empieza educando a nuestros hijos y más si tienes barones…”, menciona Vanessa. “Hacer lo que podamos desde donde estamos”

Gina Cárdenas, investigadora de la participación política de las mujeres, reiteró el gusto de estar invitada al foro donde se discute el sentir-pensar de invitadas tan especiales y un partido tan conectado con la juventud y las mujeres como es Movimiento Ciudadano.

La investigadora otorgó premios a las mujeres presentes que hacen la política fuera del gobierno, gestoras de lo cotidiano; todas esas mujeres donde día con día apoyan y trabajan para su ámbito local.

Fue un foro donde se enriqueció el pensamiento de todos los presentes y se tuvo la oportunidad de escuchar la voz de expertas en el tema y cómo cada una aporta a lo que todas y todos queremos llegar, a la justicia e igualdad de los derechos, tener calidad de vida, salud mental, reconocimiento y validación del trabajo no renumerado.

Mizra Flores, cerró el evento agradeciendo a los presentes e invitadas diciendo fuerte y claro lo siguiente: “Solamente los necios confunden valor con precio, los cuidados es un tema que tiene demasiado valor, pero como no tiene precio se hace por “amor”, entonces no tiene un valor en el mercado. Y cuando le quieres poner precio, es cuando dicen que como se va a sostener el mercado, pues como lo hemos sostenido las mujeres milenariamente […] Nosotras estamos aquí para ponerle precio a eso que tanto tiene valor, nomás porque es el sostén de la vida” finalizó la Coordinadora Estatal.

YC