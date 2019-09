Muere repartidor tras impacto contra unidad de la Policía de Guadalajara

Un hombre de entre 30 a 35 años, repartidor de una aplicación móvil, falleció este lunes luego de un choque protagonizado por una unidad de la Policía de Guadalajara.Ocurrió poco después de las 18:00 horas, en el cruce de la calle Angulo y la avenida Rubén Darío.

De acuerdo con la información preliminar de la policía tapatía, la unidad G-1305 circulaba dentro de su recorrido habitual por la avenida Rubén Darío, cuando a su paso se cruzó el motociclista, que conducía por la calle Angulo (oriente-poniente).

“La motocicleta aparentemente no respetó la prelación de paso, venía por la calle de Joaquín Angulo e impactó la unidad. Los compañeros de inmediato trataron de prestarle el apoyo, se pidió la ambulancia pero de momento la persona ya no contaba con signos vitales. Ellos estaban en su patrullaje normal, no traían códigos encendidos, iban a su velocidad”, expresó el oficial de la comisaría, Carlos Naranjo.

Tras el impacto el cuerpo del hombre y su motocicleta terminaron a unos 35 metros del cruce de las vialidades ya mencionadas.

A pesar de que en el lugar de lo ocurrido había varios repartidores de aplicaciones móviles, ninguna dijo reconocer a la víctima pues el cuerpo ya había sido cubierto y la motocicleta quedó completamente destrozada.

En el cruce del incidente se localiza una cámara del Escudo Urbano C5, la cual, de acuerdo con la policía tapatía, se desconoce si se hallaba en funcionamiento, sin embargo, dijo, será analizada por personal del Ministerio Público, así como algunas otras cámaras particulares que se pudieran encontrar en fincas cercanas a lo ocurrido.

Sobre la situación legal de los policías no se dio mayor información.

El cuerpo del hombre fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de ciencias Forenses en espera de que sea reconocido de manera oficial por algún familiar.