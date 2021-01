Muere paciente en Cruz Verde de Guadalajara por COVID-19

Durante la madrugada de este martes falleció el hombre de 55 años que ayer fue abandonado en las instalaciones del la Cruz Verde Fernando Ruiz Sánchez debido a complicaciones del COVID-19, esto lo confirmó Miguel Ángel Andrade, Director de Servicios Médicos del Gobierno de Guadalajara.

El funcionario especificó que aunque este hombre fue dejado a su suerte en condiciones inhumanas, personal de la Cruz Verde le brindó la atención admitiendo que fue complicado debido a que esta unidad no acepta a pacientes con coronavirus. El paciente fue atendido no sin antes protegerse y preparar el espacio antes de ingresar al enfermo ya que no tenían certeza de los síntomas o diagnóstico previo ni de la familia o conocidos que lo dejaron ahí.

Una vez ingresado se le hizo la prueba de COVID-19 y fue ahí donde se confirmó la enfermedad, sin embargo su cuadro ya era bastante grave por lo que durante la madrugada falleció.

Aclaran que este caso se dio bajo condiciones especiales, al decir que no es que haya llegado por negársele la atención, sino que personas que primero dijeron que eran familiares y luego lo desconocieron, lo abandonaron sin dar muchos detalles.

Comparte Miguel Ángel que la Cruz Verde Delgadillo Araujo se convirtió en un espacio para atender sólo pacientes con COVID-19 desde que comenzó la pandemia, ahí se han adaptado camas para atender hasta 60 pacientes al día.

Al día de hoy, se han registrado más de 13 mil atenciones que van desde la aplicación de pruebas, traslados, entre otros.

También admite que en las últimas dos semanas se han detectado un aumento en las atenciones, pues al día de hoy están a un 80% de su capacidad.

Agrega el Director de Servios Médicos en Guadalajara que también han tenido complicaciones en la aceptación y traslado de pacientes con coronavirus a unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre todo en las últimas dos semanas que es cuando hay más saturación en los hospitales.

GC