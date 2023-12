A un mes de que se dé el cierre de las precampañas de cara a la elección de 2024, Juan José Frangie se dice listo para lo que sigue, teniendo como sello, según contó, el trabajo hecho durante su primer periodo al frente del Ayuntamiento de Zapopan.

Resaltó que entre sus más importantes legados, los cuales lo dejan más satisfecho, se encuentra la construcción del “Parque Rojo”, en la zona de Valle de Los Molinos, en primer lugar, porque fue una de las peticiones de las y los niños de esta parte del municipio, y también porque era uno de los compromisos establecidos a cumplir en este periodo como presidente municipal.

“Esto refuerza además parte de la política del municipio. Zapopan es la ciudad de las niñas y de los niños, y esto demuestra que no es sólo un eslogan de campaña, es el eje rector del Gobierno”, destacó Frangie.

Agregó que otra obra cumbre de su administración fue la remodelación del Hospital General de Zapopan, conocido como “Hospitalito”, pues explicó que se trata de 20 millones de pesos invertidos en el mejoramiento de la infraestructura física, pero que también se vieron reflejados en el mantenimiento del quirófano. “Hoy el ‘Hospitalito’ parece un hospital privado, tanto físicamente como en la atención de los pacientes”, acentuó Frangie en una entrevista con este medio.

Destaca Frangie unión y “cero divisiones” en MC por alcaldía

Juan José Frangie busca la reelección como alcalde de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), y a menos de un mes del cierre de las precampañas, el precandidato destacó que durante el proceso, de cara a la elección de 2024, el partido ha tenido una unión y cercanía, por lo que no existe algún conflicto al interior de MC.

“Nosotros, en Zapopan, nunca hemos tenido una división con el partido, realmente Zapopan ha transitado por una ruta tranquila y lo hemos visto en el apoyo que nos está dando tanto el partido como las estructuras, la militancia y las y los afiliados al partido. Afortunadamente no hemos tenido un conflicto”, dijo Frangie Saade.

Señaló Frangie, hoy ve un Zapopan diferente, uno que tiene su propia estructura desde las bases, lo cual se ha transmitido a los afiliados y a la militancia, pero también a los vecinos de las colonias pues, aseguró, los eventos de precampaña hoy son 100% orgánicos.

Indicó, ha sido gracias al trabajo que ha hecho el Gobierno zapopano, que hoy tiene también su propia estructura, lo cual ayudará sin duda a la definición del partido al elegir a la figura que tenga la candidatura por la alcaldía en el próximo proceso electoral.

También dijo, la confianza se debe a que mientras estuvo como alcalde y antes de pedir licencia, dedicó su tiempo a trabajar el 65% en calle y el 35% restante en oficina, y reuniones clave para el desarrollo del municipio; es decir, la gente hoy lo reconoce por la cercanía que ha tenido con la población, aseveró.

“La gente está contenta. Ahí está la carta de presentación, y luego le suman las encuestas, y obviamente, pues nos da información muy favorable, con una diferencia muy grande, porque con el trabajo que estamos haciendo hoy puedo llegar a una colonia y te puedo decir que me siento bien recibido, porque muchas veces cuando un gobierno está desgastado debe hacer el doble de trabajo en una campaña, pero yo puedo llegar a cualquier colonia con la frente en alto porque el Gobierno zapopano ha cumplido los compromisos de la campaña pasada”, expresó el político.

Destacó que pese a que esté de licencia para visitar las distintas colonias del municipio, el ayuntamiento pueda seguir trabajando con el mismo orden y compromiso, pues gracias a la continuidad desde que Pablo Lemus era alcalde, hoy la estructura está bien diseñada y funcionando “como una maquinita”.

Dijo, el 3 de enero regresará al municipio para dar continuidad a su trabajo como alcalde, en espera de que MC declare que él será el candidato que contienda por la alcaldía de Zapopan y repetir en el 2024 ya en una campaña firme, a fin de poder obtener un triunfo de dos dígitos por sobre el Frente del PAN, PRI y PRD, así como la “mega alianza” establecida entre Morena, Futuro, Hagamos y el Partido Verde, bloques que, aseguró, “no le quitan el sueño”.

“No me confío, no hay que confiarse en una elección, porque no hay una elección fácil. Tenemos que ganar por dos dígitos para asegurar el triunfo y evitar que quieran impugnar la elección”, finalizó Frangie.

CT