Movimiento Ciudadano descarta "trueque" de apoyo a reforma energética a cambio de revisión al pacto fiscal

Con la necesidad de un nuevo pacto fiscal como tema central, el partido Movimiento Ciudadano (MC) inició en Jalisco una serie de foros de su proyecto socialdemócrata de país “Evolución Mexicana”.

El senador emecista, Clemente Castañeda Hoeflich, rechazó que para conseguir que se abra la discusión de un nuevo convenio fiscal, puedan negociar con Morena dar su respaldo a la iniciativa de la reforma energética. El legislador sostuvo que no es negociable, aunque reconoció que sin el aval del grupo mayoritario morenista no podrá avanzar la revisión del pacto fiscal.

"Hemos sido tajantes y hemos dicho que en los términos en que está planteada no va a contar con los votos de Movimiento Ciudadano"

“Nosotros no vamos a intercambiar absolutamente ninguna discusión por la reforma eléctrica, hemos sido tajantes y hemos dicho que en los términos en que está planteada no va a contar con los votos de Movimiento Ciudadano porque genera un modelo de desarrollo que no le beneficia al país y es altamente contaminante”, sostuvo.

La senadora, Verónica Delgadillo García, destacó la importancia de realizar espacios de diálogo y reflexión en tiempos que calificó como plagados de discursos de odio y confrontación. Aseveró que el pacto fiscal actual no es justo y no ajusta. Comentó que se requiere un nuevo convenio fiscal que tome en cuenta la realidad y las necesidades actuales de municipios y Estados.

“Este nuevo pacto fiscal tiene que servir sin duda para recaudar mejor, pero también para que la riqueza se redistribuya de mejor manera y para que el dinero de todos se invierta mejor. Debemos construir un nuevo pacto fiscal que fortalezca a cada uno de los Estados y municipios”, dijo.

Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional de MC, expuso que en total harán ocho foros durante este año para concretar un proyecto socialdemócrata de país y llegarán a diciembre próximo a su primera convención nacional democrática extraordinaria donde aprobarán un nuevo programa de acción de su partido; la declaración de principios y la carta de identidad de MC.

Al arranque del foro asistieron legisladores federales emecistas como Mirza Flores, Manuel Herrera, Mauro Garza, Horacio Fernández, María Elena Limón, entre otros. Diputados locales como Gerardo Quirino Velázquez, Priscila Franco y Gabriela Cárdenas; además de funcionarios municipales y el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Adrián Talamantes Lobato.

GC