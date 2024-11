Que la Secretaría del Trabajo sea una dependencia facilitadora y mediadora de los conflictos laborales, así como eliminar los actos de corrupción de un reducido grupo de inspectores, son los principales retos de Ricardo Barbosa Ascencio, el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

En entrevista para EL INFORMADOR, Barbosa aseguró que se tiene que hacer un análisis exhaustivo de las áreas donde siga habiendo “coyotaje” -actividad en la que abogados en derecho laboral buscan cobrar altas sumas de dinero por una indemnización o despido-.

El próximo titular de la STPS es un abogado especialista en materia laboral y reconocido a nivel nacional. Fue presidente nacional de Coparmex en la Comisión de Asuntos Laborales, así como presidente de la Comisión de Capital Humano de la American Chamber de Guadalajara, entre otras tareas:

— ¿Cuál es el balance que hace de la STPS? ¿Cuáles son los retos?

— El gran reto es que la Secretaría del Trabajo se convierta en un facilitador y mediador entre los usuarios. El punto más álgido es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, junto con el área de inspecciones.

— ¿Cuál es la problemática en el tema de las inspecciones?

— Las inspecciones son necesarias, pero también hay un grupo minúsculo de inspectores en la Secretaría del Trabajo que no van a inspeccionar, sino a extorsionar, llegan a la empresa y depende del tamaño de la misma le piden una cantidad de dinero para que aprueben la inspección, entonces es un tema que tenemos que erradicar de raíz. No vamos a permitir ningún tipo de extorsión y vamos a poner una línea telefónica directa que yo mismo contestaré cuando llegue un inspector y pida una extorsión, para que se atienda el asunto directamente. La mayoría de los inspectores hacen bien su trabajo y lo hacen correctamente, pero tenemos un grupo que no se ha podido erradicar y hay que hacer una evaluación.

— ¿Cuál es la problemática en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje?

— El punto más álgido es el rezago de aproximadamente 100 mil expedientes que están todavía activos y se revisarán los que se pueden terminar, los que se pueden archivar y los que ya no están activos, porque antes se revivían expedientes para generar una afectación a los empleadores por un cierto grupo de abogados y funcionarios.

— ¿Qué estrategias va a implementar para disminuir el rezago en la Junta de Conciliación y Arbitraje?

— Primero se revisarán los asuntos en los que opere la preinscripción o caducidad, es decir que por falta de inactividad procesal la ley permite que se archiven como asuntos terminados. Se harán campañas intensivas de conciliación para que en asuntos donde no hay una diferencia muy grande (de acuerdo monetario), para que se arreglen, hay que invitar a las partes, tanto a las empresas como a los trabajadores, para que medien sus diferencias y terminar estos asuntos que llevan muchos años de rezago.

— ¿Cuántos empleados más van a contratar para acelerar los procesos?

— Lo que estamos viendo con la administración pública es que no haya ni un solo despido, con los funcionarios que están actualmente vamos a trabajar, hay gente muy valiosa. Obviamente que vamos a revisar si toda la nómina de la Secretaría del Trabajo está laborando en la dependencia; no sería la primera ocasión que se detecten aviadores o personas que no están laborando, entonces vamos a citar personalmente a todas las personas para saber dónde están, qué equipos tienen y cuáles son sus actividades.

— ¿Qué acción en concreto van a realizar para acabar con los inspectores corruptos?

— Vamos a tener cero tolerancia y tomaremos las medidas legales, administrativas y penales, si es necesario, para que lo podamos erradicar. Una vez que tomemos posesión, se generará un programa de capacitación para los inspectores; las inspecciones son necesarias y obligatorias, pero con un enfoque diferente de ayudar sobre todo a las pymes y de acompañamiento para que puedan cumplir con su responsabilidad.

— ¿Qué acciones tiene contempladas para acabar con el “coyotaje”?

— El “coyotaje” ahora se da en la Junta de Conciliación, en los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial y en el Centro de Conciliación. Algunas de las acciones que vamos a implementar son ampliar el número de procuradores de la Defensa del Trabajo en los juzgados, y llevar una estrategia en el que la gente sepa que hay apoyo de parte del Gobierno del Estado para dirimir sus controversias con el patrón, para tratar de conciliar antes de llegar al juicio.

— ¿Qué estrategias tienen contempladas para disminuir el trabajo infantil?

— Efectivamente, la Organización Internacional del Trabajo ha puesto a Jalisco como uno de los Estados donde se da el trabajo infantil sobre todo en las zonas de cultivos de chile, cebolla y jitomate, pero esto se da en la informalidad. Me ha tocado visitar muchas agroindustrias en el Estado y en las formales no se da el trabajo infantil, de hecho no se contratan a personas menores de 18 años.

— ¿Qué planes tienen para disminuir la discriminación de las mujeres en las fuentes de trabajo?

— Tenemos retos importantes de cumplimientos del convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo donde se habla de erradicar cualquier tipo de violencia física, verbal o de otro tipo en las empresas. Desgraciadamente, los receptores de esta violencia en su mayoría son mujeres, entonces tenemos que reconstruir el tejido social dentro de las fuentes de trabajo y esa reconstrucción se lleva a cabo a través de capacitaciones, por ello implementaremos capacitaciones de inclusión, de combate a la discriminación y acoso sexual, con el fin de que las mujeres se sientan más seguras en sus trabajos.

— ¿Existen planes para crecer más delegaciones de la STPS?

— Tenemos que apostar para abrir delegaciones del Centro de Conciliación Laboral, lo que queremos implementar son las conciliaciones virtuales como se hacen en otros estados, es decir no se tiene que trasladar ni el trabajador ni el patrón a negociar y en algunos casos ni siquiera a recibir el pago de liquidación. En otros Estados los convenios se hacen con trasferencias bancarias para que la gente no se mueva.

