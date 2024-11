Esta mañana, alrededor de 300 personas marcharon por calles del Centro de Guadalajara, para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial , luego de que se desecharan los recursos legales contra la iniciativa de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La lucha aún no termina, aún quedamos muchos mexicanos que no queremos la reforma y que estamos dispuestos a salir a marchar, a manifestarnos para que se venga abajo. Es una dictadura, con todas las letras, y más que incomodar a la gente o a los políticos, lo que queremos es que más personas se unan para que vean desde México que somos más los que no queremos que siga la reforma, que es el primer paso para destruir la democracia”, dijo Alberto.

El contingente marchó por Paseo Alcalde en dirección a la Plaza de la Liberación, frente al Teatro Degollado, donde se recaudaron firmas y se repartieron volantes sobre los peligros de la reforma al Poder Judicial a las personas que se encontraban en el lugar viendo la movilización. Acompañados de una banda de guerra, los manifestantes llamaron a la ciudadanía a unirse a la causa y tomar un papel activo en la vida política del país.

“Aunque parezca que ya no hay nada que hacer, todavía quedan recursos inconstitucionales que la Corte tiene que resolver. Y, si ya nada queda a nivel nacional, vamos a ir a instancias internacionales para hacer escuchar nuestra voz, para que los de Morena no crean que pueden hacer lo que quieran y pasar cualquier reforma, como si fuera el PRI de los 60s […]. A los jóvenes les pediría que salieran a las calles, es su obligación moral e histórica defender la democracia y las libertades que tanto tardaron en llegar a México. A ellos les tocará un país libre o una dictadura”, sentenció Alberto.

Con carteles en los que se leía “Deja de ser habitante y conviértete en ciudadano”, “Sólo unidos recuperaremos la democracia y el estado de derecho. ¡México despierta!” y “Guadalajara con la Suprema Corte”, el contingente gritaba “Esta dictadura en la puerta está, ¿cuánto tiempo necesitan para despertar?”, “¿Necesitan tener hambre?”, “¿Necesitan más reformas?”, entre otros mensajes.

“Todavía hay algo que se puede hacer y eso nos toca a nosotros, a los jóvenes. Demostrar que sí nos interesa lo que pasa en nuestro país y que vamos a seguir con una resistencia pacífica y con las manifestaciones para no dejar que México se convierta en una dictadura. Ya tenemos ejemplos en el continente, ¿para qué esperar a que pase aquí?”, comentó Andrés.

