Luego de más de tres horas de manifestación afuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) los productores de maíz se fueron como llegaron: con las manos vacías.

Los maiceros pidieron un subsidio de parte del gobierno federal de 950 pesos por tonelada y casi mil pesos del gobierno del estado con lo que esperan recibir alrededor de 6 mil 950 pesos por tonelada de maíz ya que actualmente se las pagan entre 4 mil 800 y 5 mil 300 pesos.

Para entender mejor: Productores de maíz protestan por un precio justo

La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Lucía Camacho Sevilla, aclaró a los productores que no podía darles una respuesta por las condiciones actuales.

“La cosecha apenas va a iniciar, el precio final para la comercialización no está determinado, la comercializa se hace entre diciembre, enero, febrero y marzo del siguiente año y nosotros como administración saliente no podemos hacer un compromiso sobre una administración en la que ya no vamos a estar presentes”, explicó.

Adicionalmente dijo que el cambio de administración del gobierno federal complicó la respuesta ya que la nueva administración apenas está armando sus presupuestos e integrando su equipo.

“Eso es lo que hace este año en particular que sea un poco más complejo que años anteriores para darles una respuesta”, añadió.

La funcionaria aseguró que han estado atendiendo las peticiones de los productores desde abril pasado.

“En abril estuvimos con ello ya se tenían planteamientos de programas, presupuesto, forma de ejercer el fideicomiso y no se podía hacer nada”, añadió

La funcionaria estatal agregó que la sequía vino a complicar más el panorama de los productores y derivado de esto los productores han estado más inquietos.

No obstante aseguró que Jalisco aportó recursos extraordinarios por 300 millones de pesos para apoyar a más de 28 mil productores, pero no fueron suficientes para atender a los más de 120 mil productores de maíz que hay en el estado.

“El recurso siempre es insuficiente, quisiéramos tener más y la verdad es que no nos alcanzaría, es un tema que se tiene que atender de la mano del gobierno federal”, sostuvo.

Por parte de la administración del gobernador electo, Pablo Lemus, estuvo un representante quien se comprometió a instalar una mesa de trabajo con los productores para que se consideren políticas y programas de apoyo a los productores y se consideren en los presupuestos del próximo año.

NA