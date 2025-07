El Gobierno de Tlajomulco realiza trabajos de rehabilitación vial en distintas zonas del municipio, principalmente en aquellas más afectadas por el temporal de lluvias.

Las labores, coordinadas por la Dirección de Fortalecimiento a los Servicios Públicos, se concentran en vialidades estratégicas y zonas industriales, con brigadas operando incluso en horario nocturno para no entorpecer el tránsito durante el día.

Los trabajos incluyen raspado del pavimento y aplicación de carpeta asfáltica en caliente, con un promedio de 20 toneladas por jornada. En colonias y vialidades secundarias se utiliza mezcla asfáltica en frío, que permite atender baches de forma inmediata, incluso después de reparaciones en redes hidráulicas.

Una ventaja del modelo implementado es que cualquier colaborador autorizado puede solicitar mezcla y atender los reportes ciudadanos, lo que ha agilizado la respuesta operativa y el uso de recursos.

Entre las vialidades intervenidas destacan las calles Vicente Guerrero y Pedro Mirassou. Además, se llevó a cabo un recorrido de supervisión en avenida Adolf Horn, donde se identificaron puntos críticos, sobre todo cerca del puente vehicular, con el objetivo de garantizar el flujo seguro.

Las labores se realizan en coordinación con otras dependencias, como Protección Civil y Seguridad Pública, quienes resguardan las zonas intervenidas, especialmente durante la noche.

Uno de los próximos proyectos será la rehabilitación de la avenida Concepción, a partir de la estación Villas de la Hacienda. Se espera que esta obra beneficie a peatones que se dirigen a centros escolares y zonas habitacionales.

Lucio Miranda Robles, titular de la Dirección de Fortalecimiento a los Servicios Públicos, destacó que los trabajos se mantendrán activos durante toda la temporada de lluvias y llamó a la ciudadanía a colaborar cuidando las vialidades y evitando tirar basura, uno de los principales factores que agravan las inundaciones y deterioran el pavimento.

“Es importante ser empáticos y solidarios. Las acciones de gobierno, aunque sean miles, no tendrán el mismo impacto si no contamos con la corresponsabilidad de los ciudadanos. Les pedimos que sean empáticos y no tiren basura, ya que ese es el principal problema que hemos tenido con las inundaciones. El tema del bacheo lo iremos trabajando y empezarán a ver resultados a través de las avenidas que mejoraremos, lo que facilitará las condiciones de movilidad”, apunta.

Dan la mano a la ciudadanía

Las brigadas de la Coordinación General de Fortalecimiento a los Servicios Públicos de Tlajomulco operan a partir de las 21:00 horas, con la intención de no afectar la movilidad en el municipio durante las horas de mayor afluencia vehicular.

CT