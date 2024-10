La Policía Vial abandonó la implementación de operativos para liberar vialidades tras choques lamineros en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este medio documentó accidentes viales por alcance ocurridos en Avenida López Mateos, frente a la Unidad Administrativa de Las Águilas, y en Naciones Unidas, cerca de Patria, ambos en Zapopan, donde se evidenció la falta de atención de las autoridades.

El primer percance fue atendido por un elemento del escuadrón Ocelotes de la Policía Vial, desplegado a lo largo de López Mateos para mejorar la atención de choques lamineros y agilizar el tráfico. El oficial tardó poco más de media hora en llegar al lugar, lo que provocó congestionamiento vial.

“No sé por qué tardaron tanto. La señora fue quien tuvo que llamar, pero no sé por qué tardaron tanto en venir”, comentó uno de los involucrados, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

En el segundo percance, no se hicieron presentes los policías viales, mientras que el personal de la aseguradora tardó más de media hora en llegar al sitio, lo que causó caos vial en la zona. “Mal, es un caos. No es posible que ni siquiera llegue un policía vial; acabo de ver uno cerca”, dijo Ana, conductora que transitaba por la zona.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, propuso el Escuadrón Vial, un conjunto de 80 elementos que estarán en los puntos más conflictivos del municipio y en horarios con más afluencia. “Es asistencia y va a agilizar el tráfico. Inicia en diciembre, en octubre arranca la convocatoria. No van armados, no van a multar, esto es más fácil y no dependen de la Comisaría, traen su equipamiento y no levantan multas”.

En cuanto a la Avenida López Mateos, recordó que el proyecto lo llevará el Gobierno del Estado, por lo que esperarán los planes que sean anunciados por el futuro gobernador

Rafael González, presidente del Colegio de Profesionistas de Movilidad, reconoció que estas estrategias son necesarias y sugirió que la autoridad se apoye en la tecnología disponible para mejorar los procesos de atención a accidentes en vialidades como López Mateos y así reducir tiempos y agilizar el tráfico.

“Sí funciona, sí sirve. Se debe usar la tecnología, todo lo que tenemos desde las cámaras. Cuando hay un accidente, deben comunicarse al 911 y hacer el reporte para que puedan acudir las unidades”, comentó González.

Yeriel Salcedo, académico del ITESO, afirma que el Gobierno del Estado debe analizar el funcionamiento de estrategias como los Ocelotes. No obstante, consideró que se deben complementar con medidas que reduzcan el uso de vehículos.

“Se debe hacer un diagnóstico, para que el propio Gobierno informe sobre el impacto. Si esa acción no se coordina o complementa con otras, al final se queda corta”, señaló.

Los módulos Ocelotes están desplegados en cinco puntos estratégicos de López Mateos desde noviembre pasado: poco antes de la Glorieta Colón, en Lázaro Cárdenas, Periférico Sur, Los Gavilanes y San Agustín.

Se solicitó información a la Policía Vial sobre el escuadrón Ocelotes, y se dio a conocer que desde el inicio de sus operaciones, han realizado más de 18 mil servicios, incluyendo más de cuatro mil choques en López Mateos.

Protocolo de atención en caso de percances

1. Cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente.

2. Los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras.

3. Aportar toda la información que se les requiera (fotos, ubicación y narración de los hechos).

4. Esperar de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover sus vehículos a un lugar seguro.

Especialistas sugieren tecnología para atender choques lamineros

Académicos y especialistas sugirieron implementar tecnologías y otras medidas para mejorar la eficiencia de la atención del protocolo de atención a choques lamineros y del escuadrón Ocelotes.

Por ejemplo, Rafael González, presidente del Colegio de Profesionistas de Movilidad y académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que los Ocelotes han funcionado de forma adecuada, apoyando en la atención del tráfico, pero que debe apoyarse en la tecnología disponible, por ejemplo, de la videovigilancia.

Reconoció que un problema tiene que ver con la falta de que los conductores no tienen seguro vehicular lo cual impide que se aplique el protocolo de choques lamineros: “Si un vehículo no tiene seguro, no va a quererse mover hasta que llegue un perito y se vuelve entonces más grave el asunto”.

Fernando García, académico del Tecnológico de Monterrey, sugirió una capacitación para el personal de la Policía Vial que atiende este tipo de accidentes y que estén preparados para el desplazamiento rápido y atender inmediatamente los choques lamineros.

“Se tendría que pensar en un personal capacitado y en un vehículo como es una motocicleta. El personal de la Policía Vial debe tener una capacitación para poder tomar la decisión de poder decir si hay lesiones o no cuando no sean aparentes”.

Agregó que se debería implementar una regulación de los vehículos para que cuenten con seguros de pasajeros para que permitan una atención más rápida de los choques lamineros.

Incide aumento de parque vehicular

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG), el parque vehicular en Jalisco se incrementó en promedio de forma anual en 175 mil vehículos desde el año 2019.

Esto provoca que Jalisco sea el tercer Estado a nivel nacional con la mayor cantidad de automotores con 4.6 millones de vehículos que están registrados según el IIEG, cifra que lo ubica solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México, Entidades que, por cierto, también cuentan con mayor población.

Por ello, Yeriel Salcedo, académico del ITESO y especialista en movilidad, consideró que el flujo vehicular en las vialidades de la metrópoli afecta la posibilidad de atender los choques lamineros y agilizar el congestionamiento vial.

“La causa raíz es que ya las realidades no pueden con más parque vehicular que ruede al mismo tiempo o que ruede la mayoría. Lo está pasando con los Ocelotes es un ejemplo de que estamos dando aspirinas a un problema estructural”, indicó y agregó que “saturar las calles y el atender un siniestro no es algo que vaya a solucionar el problema”.

Por ello, aseguró que hacen falta más acciones y políticas públicas para que haya cambios estructurales en la movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Yeriel Salcedo insistió en que debe apostarse al transporte público como una solución al problema del congestionamiento vial, sobre todo en la zona Sur de la ciudad.

El académico reiteró su postura de que debe reforzarse el programa de los Ocelotes y a la Policía Vial.

Los choques lamineros provocan caos vial en zonas de alto tráfico vehicular como la Avenida López Mateos. Jalisco es tercero en este rubro. ESPECIAL

Servicios prestados por el programa Ocelotes de noviembre de 2023 a septiembre 2024

Choques con desistimientos voluntarios 4,007

Choques desistidos 164

Choques a peritos 121

Choques consignados 11

Apoyo a vehículos descompuestos 1,227

Apoyo a obras viales 188

Apoyo a personas civiles 88

Atención en cruceros con mayor conflicto vial 2,795

Servicios de recorridos de vigilancia 4,616

Apoyo a módulos 4,850

Total de servicios realizados 18,067

Fuente: Policía Vial

Sugerencias

1. Evitar el uso de distractores como radios, celulares, tabletas o maquillarse mientras se maneja.

2. Respetar los límites de velocidad establecidos.

3. Ceder el paso a unidades de seguridad y emergencia.

4 . Salir con tiempo a sus destinos para prever algún inconveniente.

5. Tomar vías alternas.

6. No combinar alcohol con volante.

7. Todos los ocupantes del vehículo utilizar el cinturón de seguridad y hacer uso de las sillas especiales para menores de edad.

8. Hacer revisiones mecánicas de manera constante a los vehículos para evitar descomposturas.

CT