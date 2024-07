Aunque estaba previsto que se concluiría en marzo pasado el “Sistema de detección de inundaciones” en túneles, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), no será terminado en esta administración, a pesar de las muertes registradas por arrastres o inundaciones en Jalisco.

El secretario David Zamora argumentó que se trató de cuestiones relacionadas con la falta de tiempo para instalar los equipos. “Tentativamente, son cuatro los que se van a colocar. Iniciamos con un prototipo (en el túnel de Servidor Público y Periférico), no existía un programa como tal y menos con esa tecnología. Por el tiempo, ya no se alcanza a ejercer todo el recurso. Estamos en cierres administrativos y todo lo que no se ejerce, simplemente se cancela”.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 50 túneles, de los cuales 33 presentan riesgos de inundación en cada temporal, de acuerdo con el Mapa Único de Inundaciones del Instituto Metropolitano de Planeación y el Mapa de Geo Riesgos elaborado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara.

De esos 33, una veintena son calificados como de “alto” y “muy alto riesgo”, como el de Servidor Público y Periférico en Zapopan, en donde murieron un adulto mayor y su enfermera al quedar atrapados dentro de su vehículo en el túnel inundado en noviembre de 2023.

Tras la muerte de estas personas y derivado del riesgo en los túneles, la Secretaría emprendió el proyecto “Sistema de detección de inundaciones en 12 túneles vehiculares”, con una inversión de 11 millones 450 mil pesos. La obra fue otorgada por licitación a la empresa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.

Según lo establecido en el contrato, el sistema debía haber concluido en marzo pasado, pero el 14 de julio se informó que apenas habían terminado las pruebas del sistema instalado en el desnivel de Servidor Público y Periférico, el cual entró en funcionamiento el viernes pasado tras la tormenta registrada en Zapopan. Estos sistemas también se instalarán en los cruces de Periférico con Mariano Otero, 5 de Mayo y Las Cañadas. Cada uno tiene un valor de más de 600 mil pesos.

Luis Barboza Niño, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, consideró que este incumplimiento del proyecto representa que, para las autoridades estatales, no hay una prioridad para resolver de manera integral las inundaciones.

“Hay un gran problema, que ha cobrado vidas. Este procedimiento se debió llevar con mucha anticipación para agotar el recurso previsto e instalado todos los puntos que se tenían contemplados en el proyecto. Es un asunto que se debe atender de manera urgente”, analizó el especialista.

Confió en que la próxima administración estatal concluya este proyecto en el primer año de labores, pues el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, se comprometió con el sector para lograrlo.