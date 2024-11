La presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, remarca las prioridades tras el primer mes de Gobierno: La seguridad y la agenda del abasto de agua en el municipio.

En materia de seguridad, acentúa que buscará una coordinación efectiva y establecer mayor comunicación con las fuerzas federales y estatales para garantizar que la Policía Municipal cumpla con sus funciones de ley y apoyarse con los demás niveles de Gobierno.

“El municipio tiene Policía preventiva y hay cosas que no le competen, pero si el coordinarse con las fuerzas federales. Queremos tener la representación del fiscal y de la Policía Metropolitana… y podemos hacerlo. En este espacio debemos generar un flujo de información más efectivo. En la mesa de seguridad estaremos viendo que los delitos que no corresponden al municipio, que sean atendidos por las fuerzas federales y la Policía estatal”.

La ex diputada federal por Jalisco afirma que busca emular lo que hizo Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que permitió que hubiera una reducción de los delitos.

Explica que, sumado a la coordinación, se está trabajando en estrategias complementarias; por ejemplo, en mejorar las rutas de atención de la Comisaría en todo el municipio, la renovación de la Academia de Policía (con el fin de preparar mejor a los elementos) y también está el atender las necesidades de los oficiales y asegurarse de la prevención con calles iluminadas y en mejores condiciones.

La segunda agenda a la que apuesta es el agua. Y cuestiona las malas condiciones en que se encuentra el municipio, al asegurar que varias colonias carecen del servicio, pero también se ven afectadas por inundaciones en tiempos de lluvia. “Hay zonas, colonias que todo el tiempo se inundan, pero al mismo tiempo carecemos del líquido vital. No hay receptores de agua de lluvia que nos permitan almacenarla para el aprovechamiento de la misma, no están en buen estado las tuberías y hay muchas fugas y muchísimo huachicoleo de agua”.

Reclama que empresas hacían negocio cobrando más barato las pipas para surtirse de agua, mientras el ciudadano pagaba un precio más alto, por lo que se complicaba el acceso.

Finalmente, también apuesta en su primer año de Gobierno por la atención a las zonas más excluidas del municipio y acercar los servicios públicos a los habitantes de Tlaquepaque.

Principales proyectos

Mejorar la seguridad.

Garantizar la calidad y abasto del agua.

Intervenir banquetas, calles y luminarias.

Atender zonas alejadas y más olvidadas.

Construir la primera línea del Cablebús.

Ampliación y rehabilitación de la Carretera a El Verde.

Proyecta rescatar colonias olvidadas en Tlaquepaque

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, aseguró que durante los primeros meses de su gestión impulsará la atención de colonias que históricamente han sido olvidadas en el municipio.

En entrevista, explicó que apuesta por la estrategia “Tlaquepaque Vale”, con el fin de llevar los principales servicios públicos a las colonias de la ciudad, priorizando aquellas con múltiples carencias.

“Cuando decimos ‘Tlaquepaque Vale’ es porque muchas colonias están totalmente olvidadas, desde Santa Anita hasta San Juan o Potrero del Sauz. Allá no llegan los servicios, no se dan vueltas para nada”, reiteró Laura Imelda, quien adelantó que ya hay personas trabajando en labores de poda y limpieza en las zonas donde más se necesita.

En su estrategia para integrar a todas las colonias en su alcaldía, puso como ejemplo que se extendió la organización de la fiesta del Día de Muertos no solo al Centro Histórico, sino a otras colonias como San Martín de las Flores o Santa Anita.

Pérez Segura resaltó que habrá proyectos desde su primer año de Gobierno, una vez comiencen a llegar los recursos del presupuesto para 2025, y se plantean intervenciones de las principales necesidades de la población del municipio.

“Tenemos grandes proyectos, empezando por los urgentes y necesarios, los que más demanda la gente, como pavimentación, alumbrado y bacheo”, dijo y agregó que en las orillas de Tlaquepaque no hay calles ni banquetas transitables, por lo que trabajarán allí.

Va por la ampliación de la Carretera a El Verde

La presidenta tiene en la mira una obra pública importante, la Carretera a El Verde. “Es un proyecto que desde hace muchos años se prometió y no se ha hecho”.

El objetivo es ampliar y reparar esa vía, que actualmente es de un solo carril, muy peligrosa, insegura, que atraviesa un canal y donde han ocurrido muchos accidentes.

Sin problemas en la gestión de la basura

El problema de la gestión de residuos que enfrentan algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara no afecta a Tlaquepaque, dijo la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, incluso, comentó que fue una de las áreas con menor rezago de las anteriores administraciones municipales.

“Tlaquepaque no tiene contrato con Caabsa y se hace cargo de la recolección, lo que garantiza el primer contacto con la gente. Hay reclamos (de colonias) donde nunca llegaba el camión de la basura”, recordó la alcaldesa.

Lo que sí reconoció es que hubo que intervenir por presuntas irregularidades en el servicio de recolección y traslado a la disposición final de la basura, aunque niega que genere mayores complicaciones.

Laura Imelda Pérez Segura dijo que estaría abierta a analizar la propuesta de incorporarse a la agencia metropolitana de gestión de residuos que ha sido propuesta por el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ante los problemas que se han enfrentado durante los últimos años.

Cablebús: el sueño de la alcaldesa para su municipio

El Cablebús es una de las principales obras de transporte masivo que han despuntado en la Ciudad de México, principalmente durante la administración de la ex jefa de Gobierno y actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo tanto, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, conoce el sistema de transporte, luego de su estancia como diputada federal desde 2018 hasta 2024. Destacó que el Cablebús fue instalado en las zonas donde es más requerido y es para toda la población, por lo que su objetivo es que Tlaquepaque sea el primer municipio de Jalisco en adoptarlo.

“Lo llevaron a las zonas más necesitadas, donde realmente se requería, es un medio de transporte más barato tanto en su construcción, en su operación y mantenimiento. Además, es un medio incluyente porque puede ir cualquier persona, por ejemplo, alguien en silla de ruedas. Y es más rápida su construcción y puede llegar a lugares donde otro tipo de transportes no pueden llegar”, enumeró la alcaldesa.

Pérez Segura recordó que Sheinbaum ha dicho que impulsará la construcción de este sistema de transporte, por lo que su apuesta es traer la primera línea a Jalisco para mejorar las condiciones sociales para los habitantes de las zonas donde lo podrían construir.

“Creemos que el Cablebús puede generar más justicia y romper con el cerco de inseguridad de manera no frontal”, declaró.

La primera línea del teleférico sería construido en el Cerro del Cuatro, pero está pendiente el análisis del trazo, que podría conectar ya sea con la Línea 1 del Tren Ligero sobre Avenida Colón o, en su caso, desde el Centro Universitario de Tlaquepaque hacia la zona de Miravalle y unirla con la futura Línea 4 del Tren Ligero.

El Cablebús opera tres líneas en la Ciudad de México, con casi 25 kilómetros de longitud y 19 estaciones en total. EL UNIVERSAL

Hereda desorden administrativo

Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, reclamó desde antes de asumir su encargo las dificultades para llegar al cargo, incluso, criticó el desorden en distintos rubros, provocados por la anterior gestión encabezada por Citlalli Amaya, a quien venció en las elecciones del 2 de junio.

“Nos encontramos con un municipio muy desordenado en materia administrativa. No nada más hay falta de información impresionante, pero incluso no hay información suficiente para operar una nómina. También hay sistemas de registro desvinculados, sin posibilidad de comunicación o de obtener información”, dijo.

Otros problemas enumerados por la alcaldesa son la falta de una plantilla precisa de personal del Ayuntamiento y procesos irregulares en los trámites y licitaciones para comercios.

“No existen los expedientes de licencias, hay ocho mil licencias irregulares, eso afecta no nada más al municipio, sino a los ciudadanos que no tienen certeza de sus negocios. Los procesos mediante los cuales se han llevado las adquisiciones han sido opacos o no existieron los contratos”, amplió.

El reclamo se extendió a la policía municipal: más de la mitad de los elementos no estaban regularizados o habían reprobado sus capacitaciones.

