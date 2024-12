Morena Jalisco iniciará proceso de expulsión a Brenda Carrera y Sergio Castellanos

La presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, informó que iniciarán un proceso de expulsión en contra de la diputada Brenda Carrera y el consejero Sergio Martín Castellanos. La decisión se toma tras su voto a favor del refinanciamiento de la deuda del Poder Ejecutivo en el Congreso del Estado.

En una rueda de prensa, Pérez explicó que este proceso se llevará a cabo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Reiteró que no habrá tolerancia para aquellos miembros que traicionen los principios fundamentales del movimiento. "Hemos iniciado un proceso interno para expulsar a aquellos que, con sus actos, han traicionado no solo los valores y principios que defendemos, sino también la confianza del pueblo trabajador", señaló.

La líder de Morena criticó fuertemente a aquellos que, mediante su voto, se alejaron de la lucha por la justicia social, cediendo ante intereses ajenos a la voluntad popular y enfatizó que el proyecto de Morena debe mantenerse fiel a su compromiso con el pueblo y sus intereses.

“Dicho proceso de expulsión, se inicia al presentar una queja ante la comisión nacional de honestidad y justicia de morena a la que acudiré personalmente haciendo el señalamiento de la diputada local Brenda Carrera, asimismo presentare una queja contra Sergio Martin Castellanos para que se le expulse como consejero estatal. Puntualizó que no hay cabida para este tipo de acciones y es un llamado para todas y todos los compañeros del movimiento.

Por su parte, el Senador Carlos Lomelí Bolaños afirmó que el poder a los inteligentes los atonta, y a los tontos los vuelve locos.

“Nosotros no podemos privar a nadie del deseo de estar en el movimiento, pero la decisión que toma cada uno de los actores políticos en el ejercicio de sus funciones es una decisión personal, y yo coincido con nuestra presidenta de que no podemos permitir que una vez que se llega a la toma de decisiones, se traicione al pueblo de jalisco. No seremos tapadera de nadie, estamos cambiando el rostro de este partido y no vamos a traicionar la confianza de más de 1 millón 600 mil votos para nuestra presidenta en Jalisco, hacer política con la gente que traiciona la voluntad de los jaliscienses nunca, será la comisión de honestidad y justicia resolverá qué sucederá con ellos".

En el uso de la voz, el Diputado Miguel de la Rosa Figueroa, Presidente del Grupo Parlamentario de Morena, refirió que en la bancada existe un reglamento interno y si las actuaciones de alguna o algunos de sus integrantes son contrarias a éste, las consecuencias son que se le pueda expulsar de la misma y la perdida de la comisión que tiene asignada en el Congreso del Estado.

En otro tema, Erika Pérez subrayó que el Comité Ejecutivo Estatal inició una nueva etapa de trabajo.

“Nos encontramos más organizados, con determinación, con transparencia hacia nuestra militancia y con una visión clara de lo que queremos lograr: consolidarnos como la primera fuerza política de Jalisco". Destacó el arranque de “Martes de Militantes”, espacio abierto y permanente para dialogar con las bases además de las mesas de trabajo y coordinación con alcaldes, regidores y el grupo parlamentario para enfrentar juntos los retos que tiene cada región del estado.

Para finalizar, adelantó que en los próximos días trabajarán el proceso de afiliación masiva y credencialización con el objetivo de fortalecer la estructura y construir un Morena más unido y más fuerte.

“Estamos construyendo un Morena serio, organizado y profundamente comprometido con la transformación social que Jalisco necesita. Pero también estamos construyendo un partido que late con el corazón del pueblo, que escucha y actúa con convicción. Morena es y seguirá siendo la esperanza de Jalisco, y estoy segura de que, con unidad, transparencia y mucho trabajo lograremos no solo consolidarnos como la primera fuerza política de jalisco”.

YC