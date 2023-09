Miles acuden al desfile en conmemoración del inicio de la Independencia

Sin incidentes ni contratiempos y con la asistencia de 40 mil personas, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre en conmemoración del aniversario 213 del inicio de la Guerra de Independencia de México.

La “pasarela” de integrantes de corporaciones de seguridad se hizo presente por toda la avenida Chapultepec, en la colonia Americana de Guadalajara.

En total, desfilaron 12 banderas de guerra, 14 banderas nacionales, 34 guiones, 915 efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, y Fuerza Aérea Mexicanos, 46 efectivos del Servicio Militar Nacional, 2 mil 015 civiles, 1 aeronave de ala rotativa, 206 vehículos, 70 motocicletas, 4 embarcaciones, 55 caballos, y 18 canes, una hora con dieciséis minutos realizándose sin novedad.

En primera instancia, desfilaron autoridades castrenses, encabezados por integrantes de la Guardia Nacional; a la par que sonaba la banda de guerra, continuaron marchando elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fuerza Aérea Mexicana quienes mostraron parte de su armamento, artillería, vehículos y vestimenta a la población asistente.

Luego siguió el turno de autoridades estatales: policías del Estado, oficiales de vialidad, Atenas, del Grupo Antiexplosivos del Estado (TEDAX) y binomios caninos desfilaron por avenida Chapultepec.

Tras ellos, llegó el turno de elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con camiones de bomberos, de rescate, su equipamiento y bomberos forestales.

Después, siguió el turno de corporaciones municipales: fue Guadalajara quien envió a elementos de la policía municipal, de protección civil y bomberos, así como personal de servicios médicos.

Acudieron al desfile integrantes de la Cruz Roja Mexicana y de instituciones de formación cívica como el Pentatlón, Scouts de México o asociaciones de charros de la entidad junto con sus caballos; además, desfilaron también asociaciones civiles que inculcan el desarrollo de valores, cultura y deporte a la sociedad mexicana.

Asistentes disfrutan del desfile en familia

Entre las asistentes estuvo Mariana Sánchez quien acudió junto a su hijo Óscar y su nieto de 3 años quienes disfrutaron del desfile con mucha emoción al ver pasar a los integrantes del Ejército Mexicano y las corporaciones de bomberos.

“Bonito, muy bien. El Ejército y bomberos, siente uno bonito, se emociona al ver el desfile. Porque les gusta, es el motivo por el que venimos desde chiquitos”.

Arely, de 5 años de edad, también estuvo emocionada por acudir junto a su papá y su hermano menor. Ambos menores se tomaron una foto con un integrante del Ejército Mexicano y los dos estuvieron emocionados.

“¡Es increíble! Me gustó todo, sobre todo los caballos. Nunca me he subido a un caballo. Sentí bonito (al tomarse una foto con un militar), pero el casco estaba pesado, aun así, me gustó”.

La señora Arlette también acudió con sus tres hijas a ver el desfile: a todas les gustó el desfile, sobre todo la marcha de los soldados y la participación de los caballos junto con los charros.

“Está bonito el desfile, está muy completo, no hay mucha gente entonces pues lo puedes ver a gusto. Con los caballos, nos gustan mucho los caballos, pero todo está bonito: los soldados, de hecho nosotros tuvimos sobrinos que estuvieron en el Ejército. Venimos seguido, casi todos los años”.

