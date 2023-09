Llegan las fiestas patrias y con ello la ciudad se llena de banderas y un sin fin de adornos tricolores. Este viernes 15 de septiembre no fue la excepción, cientos de familias se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara para disfrutar de la tradicional y colorida verbena.

Elotes, papas doradas, pozole, duritos, entre muchos otros platillos y antojitos tradicionales llenaron el Centro de Guadalajara, engalanado con ondeantes banderas, pendones, sombreros y rebozos.

Imelda Acosta fue una de las asistentes a esta celebración Patria. Ella contó cómo desde niña ha acudido a disfrutar de la tradicional verbena, cuando su mamá la traía a disfrutar de los antojitos mexicanos y del mariachi.

"Desde niña, lo que más me gusta es la arenga, el grito de Independencia, y los fuegos artificiales. Hoy vengo con mi mamá y con mi hija para transmitirle el gusto por este festejo", dijo la mujer.

Su pequeña hija es Natalia, quien se lució por la Plaza Liberación con un vestido morado adornado con listones de colores, tradicional del baile folclórico de Jalisco.

Para ella, lo mejor de esta celebración son los fuegos artificiales, mientras que para su abuela, la señora Jovita Acosta, lo mejor es escuchar la música del mariachi, y hoy, venir acompañada de su hija y su nieta, completando así tres generaciones quienes disfrutan de los festejos patrios.

El de Ada es un caso especial. La joven, de origen Chino, vivió este 15 de septiembre su primer celebración de aniversario de Independencia de México.

"Estoy impresionada de este festejo. Lo que más me ha gustado es la música. Ahorita ya me comí una torta ahogada porque también me gusta mucho la comida de Guadalajara", dijo la joven.

Jared Li, también de China, acompañó a Ada a este festejo. Emocionado y con una brillante bandera de México en la mejilla, dijo que lo mejor de asistir a los festejos Patrios fue sentir el ambiente y la alegría de todas y todos los asistentes.

"Yo puedo sentir la pasión de las personas aquí, se les ve emocionadas de celebrar. Además, me gusta mucho su bandera y sus colores, el verde, el blanco y el rojo, y me gusta ver cómo las personas las llevan en mano y las ondean. Estoy muy impresionado", dijo el joven.

Pero no solo hubo visitantes de China, sino también de Colombia, Estados Unidos, Sonora, Zacatecas, y otras partes del mundo y del país, quienes pasearon por las calles de un Centro vigilado por más de 650 policías y elementos de los tres órdenes de gobierno para preservar la seguridad de sus asistentes.

OF