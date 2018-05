Miguel Ángel Martínez abanica en su primera propuesta de campaña

Propuesta

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Miguel Ángel Martínez, prometió el primer día de campaña que promovería un plebiscito para consultar el retiro de la escultura “Sincretismo”, colocada por el Ayuntamiento de Guadalajara en las confluencias de avenida Federalismo y la calle Herrera y Cairo. El ejercicio planteado por el aspirante albiazul incluiría al resto de piezas instaladas como parte del programa de Arte Público.

Viabilidad

Aunque el Código Electoral y de Participación Social del Estado sí contempla la posibilidad de someter a plebiscito una obra pública o decisión de autoridades municipales o estatales, en el caso de la escultura “Sincretismo” la consulta ya es extemporánea, pues de acuerdo con el Artículo 393 del Código, el plebiscito estatal y municipal, puede solicitarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la aprobación del acto o decisión que se sometería a votación. La escultura se colocó en agosto del año pasado.

Estamos en un espacio público, en la casa que es de todos y entre todos tenemos que decidir lo que ahí se coloca.

Miguel Ángel Martínez, candidato del PAN a la gubernatura.

Competencia

Conforme a los reglamentos municipales, corresponde al pleno del Ayuntamiento tapatío avalar la desincorporación de patrimonio municipal. Para retirar la escultura, se requeriría la aprobación de la mayoría de los regidores y el visto bueno de dependencias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Es decir, no es facultad del gobernador remover una escultura colocada por el municipio. De acuerdo con la Ley General de Patrimonio Cultural, para determinar el valor estético relevante de algún bien se debe analizar su representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados. El Gobierno federal es el responsable de la expedición de dictámenes y licencias para la intervención en las zonas y monumentos históricos y artísticos.

Pertinencia

Aunque la obra, que mezcla las imágenes de la Virgen de Guadalupe y la diosa prehispánica Coatlicue, generó inconformidades y manifestaciones de diversos sectores, dentro de la iglesia existen opiniones divididas sobre la pieza.

Si bien el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, consideró que la creación no pretendía ofender a la comunidad católica y reconoció que tuvo contacto con el escultor, Juan Sandoval Iñiguez, cardenal emérito, la calificó como una blasfemia y ofensa.

Por otra parte, el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, dijo que se trata de una obra maestra e invitó a los tapatíos a sentirse orgullosos de esta pieza.

En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para crear la Ley de Adquisición de Arte Público, que plantea restringir el uso de recursos públicos para la compra de esculturas. La propuesta no prosperó e incluso, si llegara a aprobarse, su aplicación no puede ser retroactiva.

Presupuesto y plazos

La escultura “Sincretismo”, de Ismael Vargas, costó 5.2 millones de pesos, forma parte del programa de Arte Público de la actual administración del Ayuntamiento de Guadalajara, junto con la pieza conocida como “Pluma” de Pedro Escapa y la obra “Árbol Adentro” de José Fors, entre otras. Para financiar el programa, el Ayuntamiento tapatío presupuestó 62.7 millones en 2016 y 2017. También incluyó la restauración de 14 monumentos artísticos, tres murales urbanos y la entrega de un premio a escultores.

Resultado

Finalmente, no es facultad del gobernador decidir sobre patrimonio municipal. Si bien puede promover un plebiscito para preguntar sobre la colocación de la escultura “Sincretismo”, actualmente ya está fuera de los tiempos legales. En caso de promover una reforma a la ley sobre el tema, que sea aprobada por el Congreso, ya no aplicaría, pues su vigencia no es retroactiva.

#SemáforoDePropuestas: Deténgase candidato.