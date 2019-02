Migrantes huyen de las pandillas a una nueva realidad

“Nos tenían amenazados. Que si no nos uníamos a ellos (pandillas) nos mataban y también a nuestras familias. Cuando vimos que salía otra caravana, sin pensarlo mi sobrino y yo hicimos maletas y nos fuimos”, cuenta Vladimir, de 24 años, quien partió en octubre de El Salvador hacia Estados Unidos para buscar trabajo. Y desde entonces ha viajado con las casi 500 personas que recibió la casa del migrante “El Refugio”.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha atendido a tres embarazadas dentro de la caravana. Audelia Hernandez, quien tiene la misma edad que Vladimir, aunque es hondureña, es una de ellas.

Cuando salió de su país tenía dos meses de gestación; hoy está a tres de dar a luz y no viaja sola: lo hace con sus cuatro hijos, de once, ocho, tres y dos años.

“Busco un mejor futuro para ellos porque allá hay mucha pobreza y no tengo el apoyo de nadie. Fue una decisión muy grande, pero a veces veía a mis hijos agonizando de muerte; me pedían de comer y no tenía para darles”.

El grupo no viaja solo. José Luis Rodríguez, expescador salvadoreño, se encontró a la caravana en Guatemala y, al ver que a veces se perdían o se quedaba gente atrás, decidió colaborar. Ahora busca proteger a los viajeros, aunque él no busca cruzar a Estados Unidos. “Cuando llegue a Mexicali, primero Dios que haya una opción de trabajo. Si no, a ver qué decide Dios. Yo llego hasta donde la caravana llegue”.