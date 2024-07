Esta mañana, decenas de pasajeros afectados por las aerolíneas debido a las fallas en Microsoft, abarrotaron el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los pasajeros afectados reclaman el reembolso de sus vuelos que les fueron cancelados, sin obtener respuesta positiva.

Una empleada de Profeco informó que lo único que pudieron conseguir con Volaris es que les dieran un voucher de alimentos, pero solamente para pasajeros de vuelos que fueron cancelados.

“La gente está desesperada pidiendo que salgan sus vuelos, pero eso no es posible porque es una falla al sistema global, la gente está pidiendo hoteles lo cual es imposible porque ya se saturaron los hoteles con los convenios que tienen con las aerolíneas y ahorita lo único que se les está brindado es un voucher de alimentos”, explicó.

Los pasajeros que deseen regresar a sus domicilios deberán guardar los tickets del taxi para que le sean reembolsados.

“Tienen que guardar su factura y ya posteriormente ellos tendrán que venir a reclamar. Si ellos quieren pagar de su bolsa un hotel, motel o algo cercano al aeropuerto en dado momento que tenga que poner su queja ante Profeco ahí puede reclamarlos”, dijo.

La funcionaria explicó, que en caso de cancelación de algún vuelo, la aerolínea tiene la obligación de ofrecer otra alternativa o reembolsarle su dinero más un 25 por ciento.

En dado caso de que la aerolínea no quiera otorgar esas compensaciones, deberán acudir a reclamar a las oficinas de Profeco.

“Yo iba a Los Ángeles y no hay vuelos por Viva Aerobus pero no me dijeron nada , que no pueden cambiarme la ruta porque no hay sistema y le pedí un vuelo a Tijuana y tampoco me dieron nada, no me pueden reembolsar no hay respuesta”, dijo Valeria Loera, una pasajera.

“Mi vuelo era a las 7:30 horas a Tijuana, pero me dijeron que se cayó el sistema y no pude volar”, dijo Jesús Mejía quien pidió apoyo en el módulo de Profeco.

Otra pasajera es Mónica Ontiveros, quien volaba a Phoenix, Arizona pero su vuelo fue cancelado.

“Ya estando en la sala me dijeron que estaba cancelado, me traían de un lado para otro, pero no saben ni qué decir, no saben cuándo voy a salir”, explicó.

