Mi experiencia como debatiente

En realidad, nunca me imaginé arriba de un foro. Fue hasta cuando ya estaba ahí, defendiendo posturas que, en la mayoría de los casos, no eran con la que yo coincidía. Estar en frente de jueces, de un moderador y demás integrantes del equipo de la asociación que nos abrió las puertas, Mar Adentro A.C, sin duda, es una experiencia inolvidable.

Cuando la maestra Raquel (mi coach) llegó a mi salón, me llamó la atención su convocatoria para formar un grupo de debate, y unos días después acudí a ella. Ahí estábamos, un equipo de 8 integrantes, con 5 principiantes en el ámbito del debate, mis expectativas no eran muy altas, pero sorpresivamente llegamos a semifinal y ganamos el 3er lugar.

Dentro del debate encontré las herramientas que me facilitaron ampliar mi persuasión, mi perspectiva, y mi escucha para así ejercer respeto hacia ideas ajenas. Descubrí también cada una de las dos posturas tendría sus pros y sus contras, lo que obliga a dar relevancia a la investigación, y de esta manera tener todos los recursos necesarios arriba en el foro.

Al poco tiempo dejé de ver al debate como una tarea extracurricular. Se convirtió en una pasión que me ha ayudado a conseguir amigos y vínculos con nuevas personas, lo cual considero ha sido lo más importante en este trayecto.

He aprendido a desarrollarme y crecer en entornos diferentes. Me di cuenta que el tener esta edad brinda oportunidades en muchas asociaciones que buscan que nos involucremos en actividades para un beneficio social. Ser joven adolescente no define qué tanto puedes o no hacer cambios, todo depende de la voluntad y la tenacidad que demuestres para lograr algo.

Recomiendo a los lectores intentarlo, son experiencias muy gratas e inolvidables.

Frida Estefanía López Flores

ECOS DEL DEBATE

“El liderazgo para los jóvenes”

El debate es una estrategia pedagógica integral, que fomenta tu identidad en un entorno dónde se crea participación e iniciativa, ayuda a involucrar desde una temprana edad a los jóvenes a encauzar buenas acciones en beneficio social, expone el aprendizaje adquirido de forma competitiva ejerciendo un respeto sobre las ideas ajenas y una gran motivación a investigar analizando la información de tal manera que estimulas tu persuasión y tu proceso de aprendizaje, buscando la solución necesaria para fomentar el cambio.

Frida Estefanía López Flores, Participante Mar Adentro

La pedagogía refuerza la educación durante la infancia. Usar el debate como herramienta ayudará a ver los problemas desde otra perspectiva y ampliar el criterio para tomar decisiones que ayuden a encontrar una solución, puesto que se pone al individuo en una postura con la que talvez no se sienta identificado. Esto ayudará a respetar ideas de terceros, dando como resultado una sociedad capaz de resolver problemas de forma amable, con impacto positivo que mejore las formas de expresión.

Dara Bigvai Pelayo Reyes, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“El debate, una cultura que crece y ayuda a crecer”

El equipo de debatientes que representa a una de las tantas sedes a nombre de CECYTEJ, nos comparte la grata experiencia que implica el ejercicio que Mar Adentro apoya a través de sus torneos y proyectos en busca de colaborar con el crecimiento y la formación de los jóvenes.

Estos chicos son estudiantes de preparatoria entre los 15 y los 19 años, todos con gustos y visiones a futuro distintas, que coinciden en cosas como la lectura, la música y por supuesto el gusto a ser debatientes.

“Con el debate vemos las cosas desde otra perspectiva, hemos entrado en temas que no nos interesaban antes, por ejemplo, la política o el medio ambiente, ya que normalmente se les considera asuntos aburridos, pero en realidad son todo lo contrario.

No éramos conscientes de que siempre había dos posturas en cualquier problema. Además, nos ayuda a investigar a conocer distintas fuentes, creo que hizo que creciera nuestro entendimiento, la habilidad de ser pensantes, ponernos en zapatos de alguien más, en los de nuestros compañeros y así entenderlos.

Nos enseña también, que siempre hay una solución a los problemas, el debate nos dio la oportunidad de expresarnos y conocer distintos tipos de personas en otro ambiente”.

Cómo jóvenes, aceptan que la cultura del debate conlleva no solo al ejercicio de discutir determinado tema, sino el acto de investigar y fundamentar las opiniones de manera razonable, una postura indispensable para la juventud, además de una puerta que ellos mencionan “les abre la mente a nuevas cosas” como temas que parecieran únicos de adultos y que en realidad conciernen a toda la comunidad.

“Creemos que más personas se deberían empapar de la cultura de debate, sin importar la edad, es algo que le hace falta al país, sería un punto clave para cambiar a Mexico, cambiamos personalmente y salimos de nuestra zona de confort; seríamos más futuristas.

Como el caso de las elecciones, nos encerrarnos en un solo candidato u opiniones, sin ser objetivos y tener conciencia plena de lo que hacemos.

El debate te enseña a hacer las cosas, porque es muy fácil criticar y opinar o juzgar al otro, pero cuando lo investigas, te fundamentas y te pones a pensar el por qué, todo cambia”.

Responsabilidad, respeto y amor, son algunos de los valores que este grupo de jóvenes considera rigen muchas de sus acciones, recalcando así que aún queda mucho trabajo por hacer, claro para ellos como para los que les rodean.

“Cómo jóvenes, las cosas que deberíamos entender es la responsabilidad que tenemos, es ahora cuando se necesita un cambio, si creyéramos de verdad que somos el futuro, tal vez todos se motivarían más.

También deberían crear conciencia en el valor de las cosas y las actividades que tenemos, darnos cuenta el contraste positivo o negativo que tienen nuestras acciones.

Además, no ser ajenos a los problemas actuales, la política, por ejemplo, no nos importa, no investigamos, ese sería un factor muy importante para los jóvenes, participar más”.

El trabajo en equipo es una de las cualidades que estos jóvenes reconocen en ellos y en otros de su edad, consideran que a pesar de que cada uno tiene sus propias habilidades, lo mejor es saber compartirlas y tener la capacidad de compenetrarlas con el mundo.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

“Como debatientes queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de participar en los torneos y hacer el ejercicio en general, creemos que es un proyecto positivo, nos da a aprender mucho.

No pensamos nunca ser debatientes, algunos buscamos carreras que a primera vista no tienen relación y en cuyo panorama no entra siquiera la idea, ahora vemos que nos ha dejado mucho, nos interesa más nuestro país y como ayudarlo.

Mar adentro nos ha abierto las puertas y ayudado a crecer como personas. No te quita nada ser debatiente, al contrario, te da armas y espero que esto llegue a muchos más jóvenes”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Joven por la democracia

La inteligencia de las mentes más jóvenes no siempre es visible al resto de las personas, por ello es importante desarrollar habilidades de expresión oral.

Rafael España de la Garza es uno de los mejores ejemplos en México, pues este joven que apenas en este año alcanza la mayoría de edad, ha destacado por su destacable talento de oratoria y reflexión.

Ganó dos veces el “Concurso Estatal de Debate Político” en Monterrey. A nivel nacional obtuvo el “Premio Estatal de la Juventud 2014” en la categoría de Emprendedor Académico. Además, participó como Legislador Infantil Propietario del Distrito 12 en la CDMX.

En 2016 ganó una vez más el Premio Nacional de la Juventud como Aportación a la Cultura Política y a la Democracia por haber difundido a través de discursos la visión de un México democrático dirigido a los jóvenes de todo el país.

Durante lo que parece una pequeña trayectoria también ha participado en la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Educar para la felicidad: Herramientas de la psicología positiva y el mindfulness”, y en el proyecto “#Mayo: Mes del estudiante 2015”, impulsado por el Gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Desarrollo Social.

Diez notas positivas

1. NASA acelera su trabajo en LOP-G, la Plataforma Orbital Lunar Gateway que busca llegar a marte, mantener un mejor contacto con la luna e incluso dar cabida al turismo espacial

2. 27 de Julio se llevará a cabo el eclipse lunar que se considera el más largo del siglo XXI.

3. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron en un predio ubicado en la delegación Álvaro Obregón, fosas prehispánicas de tipo funerario y de almacenamiento que datan de más de dos mil 500 años de antigüedad.

4. En Londres, la muestra “Michael Jackson: On The Wall” pretende celebrar la vida del rey del pop desde una nueva perspectiva, a través del arte, esta exposición durará de junio a octubre del 2018.

5. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respalda a Xochimilco como patrimonio histórico.

6. Se cumplen 40 años de investigación del Templo Mayor. Zona arqueológica de la ciudad de México. El arqueólogo Eduardo Matos sostuvo que gracias a 40 años de excavaciones se ha descubierto un nuevo rostro del mexica.

7. La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) celebrará su 40 aniversario a través de su Temporada de Verano 2018.

8. La exposición “Picasso y Rivera. Conversaciones a través del tiempo” que el año pasado se presentó en el Museo del Palacio de Bellas Artes, fue reconocida por la AAMC, reconocimiento internacional que es buscado por los museos más importantes de Estados Unidos.

9. Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo crearon secadores solares para conservar alimentos.

10. En el Cetro de Investigación de Materiales Avanzados crearon sensores para detectar diabetes mellitus.

Mar adentro propone

Para leer…

“Desde mi muro” de Benito Taibo.

Para saber…

Este 1 de julio 126 mil 352 jóvenes podrán emitir su voto por primera vez.

Para conocer…

El campeonato internacional universitario de debate (WUDC), es uno de los eventos más importantes en esta categoría, donde se reúnen equipos de distintos países para debatir y ganar el reconocimiento. Este año la sede fue Monterrey y ahí se buscó promover la cultura del debate en Mexico.