Mi Pasaje: Sufren un viacrucis para tramitar su apoyo de transporte público

Adultos mayores, estudiantes, madres solteras y discapacitados que estuvieron haciendo fila en el Parque San Jacinto para sacar la tarjeta gratuita de Mi Pasaje se quejaron de la mala logística que predominó para realizar el trámite, ya que duraron más de cuatro horas en la fila; antes, tuvieron problemas para su registro en el portal web.

Este medio de comunicación constató el problema con las personas que estaban formadas. La mayoría coincidió en que había muy mala organización por parte del personal de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), quienes otorgaron las tarjetas.

Laura Farina Gómez acompañó a su hija al Parque San Jacinto, a las 8:00 horas llegó para ser atendida y terminaron a las 12:30 horas, señaló que falta mucha organización, ya que perdieron medio día en la fila.

EL INFORMADOR/A. Camacho

“Fue horrible, muy tardado, toda la mañana perdimos aquí. En la página intentamos varias veces, fueron dos intentos. No fue tardado en el portal, aquí fue el problema. Muy mala organización, prácticamente les falta logística, no hay orden y que se pongan de acuerdo, a lo que yo vi revisaban mucho la documentación, fueron tres veces las que pasaron a checar, aquí adentro el sistema está lento, desde las ocho de la mañana y hasta ahora todavía no salimos”, comentó la madre de familia.

Mónica Cristina Covarrubias, quien acompañó a su hija Cinthia para el trámite, también señaló que la espera que tenía era más de dos horas. En un principio, ella tenía su cita para el 18 de marzo y la reprogramaron.

“A mí me tocó hasta el 19 de marzo y lo pasaron hasta el 25 de abril y a la misma hora, decían que antes no había cámara para las fotografías de la identificación, se saturó, tenemos hijos en prepa, es una gran ayuda, sigue formada”, dijo.

El joven Jehová Ruiz, de 19 años, señaló que el portal mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx tuvo varios errores, ya en la fila esperaba tener el beneficio que otorga el SSAS sin tantas complicaciones.

“En el sistema fue complicado porque aparecía error y con todas las citas dadas, después de un rato se pudo, también hubo otro error en el sistema en el que nos daba citas desde marzo, pero ya estamos aquí haciendo fila, espero que ya sea fácil”, acotó.

Por su parte, Óscar Ernesto Pérez Flores, director de programas estatales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, señaló que comenzaron ayer con la entrega de 30 mil nuevos apoyos para Mi Pasaje, en el portal aceptó que hubo saturación, y los tiempos de atención que ellos cronometraron fueron de 12 a 15 minutos, opinión que contrastaba con las personas formadas.

¿Cómo registrarse y cuál es la fecha límite?

Las personas que aún no concretan su preregistro, podrán realizarlo hasta el viernes 29 de abril ingresando al sitio web: mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx.

Las personas adultas mayores o con discapacidad que no tengan acceso a un dispositivo con Internet podrán recibir atención telefónica llamando al 33 3030 1225 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

¿Qué documentos llevar?

Cita impresa o digital

Original y dos copias de:

CURP formato actualizado

Comprobante de domicilio: luz, agua, teléfono, pago predial (no mayor a 2 meses y pagado).

Identificación oficial INE, IFE, INAPAM o Pasaporte (cualquiera es válida).

Adicionalmente:

Personas con discapacidad: Certificado de discapacidad permanente (emitido por DIF, o certificado médico, resumen clínico con firma y número de cédula del médico que lo expide, de institución pública o privada)

Certificado de discapacidad permanente (emitido por DIF, o certificado médico, resumen clínico con firma y número de cédula del médico que lo expide, de institución pública o privada) Estudiantes: Constancia vigente de estudios firmada y sellada por institución educativa: credencial, kardex, orden de pago o recibo de pago a nombre del estudiante (cualquiera es válido)

Constancia vigente de estudios firmada y sellada por institución educativa: credencial, kardex, orden de pago o recibo de pago a nombre del estudiante (cualquiera es válido) Mujeres jefas de familia: Carta bajo protesta de decir la verdad firmada en módulo. Cabe resaltar que las mujeres deberán presentar tres copias de su documentación, esto con la finalidad de acceder a la suscripción gratuita al sistema de bicicletas públicas MiBici.

