Septiembre es el mes del Testamento en México con el objetivo de impulsar que más ciudadanas y ciudadanos realicen este trámite previsorio, no solo para mantener todos sus papeles en regla, sino también para evitar problemas familiares en caso de la ocurrencia de un fallecimiento.

Por ello, en Jalisco el Colegio de Notarios, en coordinación con autoridades estatales, impulsan este mes una campaña para promover que las y los jaliscienses realicen su trámite con un atractivo descuento. Las personas quienes realicen su Testamento ante un notario público durante septiembre pagarán solo dos mil 150 pesos, cuando este trámite pudiera llegar a costar más del triple en cualquier otro mes.

Sin embargo, hay un beneficio adicional para aquellas personas quienes tienen pocos bienes a tratar, como el caso de un solo carro o una única casa, o que se trata de instrucciones específicas sobre objetos varios, recomendaciones o indicaciones breves que pudieran existir tras el fallecimiento. Para ellas existe la opción de presentar un testamento ológrafo, que tuene un costo de no más de 400 pesos.

Erick Tapia, director General del Registro Público de la Propiedad, explicó que este tipo de testamento es escrito “de puño y letra” por la persona que desea establecer el destino de sus bienes, para poder ser entregado al Registro Público en un sobre sellado, teniendo la misma validez que un trámite presentado ante una persona notaria.

“Habitualmente se hace en las oficinas. Llegan con nosotros, les pedimos que hagan el pago en la recaudadora estatal y les damos un pequeño formato, no de elaboración de testamento, sino que debe de contener el testamento, les decimos 'si tienes bienes y le quieres dejar una cosa cada quien hazlo así' y ya ellos lo empiezan a escribir por duplicado. Se firman un puño y letra de la persona, del testador, y los firmamos nosotros también como autoridades del Registro Público, así como lo firman los testigos. Al terminar se generan en sobres cerrados, se sellan en la parte de afuera y se firman otra vez por los testigos, por el funcionario y por el testador. Ellos se quedan con uno y nosotros nos quedamos con otro, y después los reportamos a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco”.

Dijo, este procedimiento se puede llevar a cabo en las 15 oficinas que tiene el Registro Público (1 en Guadalajara y 14 al interior del Estado), además de que se han realizado campañas en distintos municipios para que las personas conozcan del trámite y puedan realizarlo, lo cual beneficia, por ejemplo, a las personas de las comunidades rurales.

“Aconsejamos que ese testamento se utilice cuando los bienes no son muchos, cuando no hay un caudal hereditario importante, porque cuando lo hay, la persona tiene dinero para pagar un notario, entonces nosotros lo recomendamos para caudales pequeños, como una casa un terreno que no sea ejidal, de algún carro, algunos animales. Jueces y juezas del Poder Judicial del Estado nos comentan que nunca han tenido un caso de impugnación de testamento ológrafo, en cambio, sí han tenido muchos casos de impugnaciones de testamentos públicos abiertos, y yo creo que es por esto, que son caudales más pequeños, pues generalmente son personas de escasos recursos quienes optan por este tipo de testamentos”, dijo.

Para poder presentarlo es necesario acudir al Registro Público de la Propiedad a realizar el trámite. El costo de un testamento ológrafo es mucho menor al que podría tener un testamento público abierto, pues de acuerdo con Tapia Ibarra, mientras que para un testamento ante notario podría superar los seis mil pesos, un testamento ológrafo tiene un costo de solo 370 pesos.

“La invitación es que, si tienen alguna propiedad, tienen algún derecho o algo que quieran manifestar a través de un testamento, se pueden acercar el Registro Público de la Propiedad a hacerlo. Es mucho muy sencillo, solo tienes que saber leer y escribir, pues nadie más lo puede escribir por ti”, finalizó Tapia Ibarra.

