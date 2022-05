Menos del 1% de delitos en Jalisco tienen eficacia judicial: Observatorio sobre Justicia y Seguridad

El Observatorio sobre Seguridad y Justicia, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), informó en su desglose mensual de análisis de estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en Jalisco se denunciaron 128 mil 585 delitos durante el 2021, de los cuales solamente mil 193 obtuvieron sentencia, lo que representa menos del 0.3% de eficacia de la judicatura de Jalisco.

Alfonso Partida Caballero, integrante del observatorio, detalló que la ciudadanía no acude a denunciar los delitos porque "no se tiene confianza en la Fiscalía, una Fiscalía que no es autónoma, sin confianza, sin eficacia, etcétera”.

En los tres años cinco meses del periodo del actual Gobierno, el observatorio del CUCSH, utilizando la fuente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), especificó que en ese tiempo ha habido ocho mil 30 homicidios dolosos.

También se han denunciado 204 mil 74 robos, mientras que no denunciados son dos millones 984 mil 582.

En el margen de robo de vehículos, de diciembre de 2018 hasta el 21 de mayo, se han robado 51 mil 510 automotores. Mientras que en el robo a negocios se cometieron 557 mil 547 delitos de este tipo, de los cuales 521 mil 863 no fueron denunciados.

Partida Caballero concluyó que el gobernador de Jalisco no debe declararle la guerra a la Universidad de Guadalajara, sino a grupos delictivos.

“No debe de declararle la guerra a la Universidad de Guadalajara, se la debe de declarar a la delincuencia organizada”, dijo.

El especialista y académico, Francisco Jiménez Reynoso, miembro del observatorio, destacó recientemente el análisis de World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), en donde ubican a Jalisco como uno de los estados más peligrosos actualmente.

GC