En las últimas horas, el Sistema Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que el próximo viernes 15 de noviembre y durante el fin de semana se llevarán a cabo los últimos trabajos de interconexión para integrar nuevas fuentes de abastecimiento de agua a la red de distribución de Guadalajara, lo que provocará cortes en diversas colonias.

Para evitar problemas durante los cortes de agua, es fundamental almacenar agua de manera segura y eficiente. En EL INFORMADOR, te compartimos una guía fácil y rápida para almacenar correctamente este vital líquido en tu casa.

Lo primero a tomar en cuenta es el lugar donde dejaremos almacenada nuestra agua. Este líquido debe almacenarse en un lugar fresco, seco, limpio y oscuro, alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y sustancias tóxicas.

Evita el contacto directo con el suelo, usando estantes o superficies elevadas, y asegúrate de que el área sea bien ventilada. Esto ayudará a mantener la calidad y seguridad del agua.

¿Cómo desinfectar un contenedor de almacenamiento de agua?

Desinfectar correctamente los contenedores de almacenamiento de agua es fundamental para garantizar que se mantenga limpia y libre de bacterias, hongos y otros microorganismos que podrían contaminarla.

Limpieza previa: Lava el contenedor con agua y jabón, asegurándote de eliminar residuos visibles. Prepara la solución desinfectante: Mezcla 1 cucharadita de cloro sin perfume y un cuarto de galón (aproximadamente un litro) de agua. Aplica la solución: Vierte la solución desinfectante en el contenedor, cierra y agita durante unos minutos. Deja actuar: Deja reposar la solución durante 30 minutos para que elimine bacterias y microorganismos. Enjuaga: Enjuaga bien el contenedor con agua limpia para eliminar residuos de desinfectante. Seca: Deja secar completamente el contenedor antes de usarlo.

Contenedores que debes evitar en el almacenamiento de agua

Es importante elegir los contenedores adecuados para evitar la contaminación y el deterioro del agua. A continuación, se detallan algunos tipos de contenedores que se deben evitar:

Vidrio

El vidrio, aunque es un material no reactivo que no altera el sabor ni la calidad del agua, no es una opción ideal para almacenamiento a largo plazo. Su principal inconveniente es su peso. Los contenedores de vidrio pueden ser muy pesados, lo que los hace poco prácticos si se necesita moverlos o almacenarlos en lugares elevados.

Además, el vidrio es frágil y puede romperse fácilmente si se cae o se golpea, lo que representa un riesgo tanto para la seguridad como para la integridad del agua almacenada.

Jarras de leche o botellas de jugo usadas

Las jarras de leche y las botellas de jugo, aunque a menudo se consideran una opción conveniente y reutilizable, no son adecuadas para almacenar agua. A pesar de que estos recipientes puedan parecer limpios después de un lavado, las proteínas de la leche y los azúcares de los jugos pueden quedar atrapados en las superficies de plástico o vidrio, lo que dificulta su eliminación completa.

Estos residuos orgánicos crean un ambiente propenso para el crecimiento bacteriano y otros microorganismos, lo que puede contaminar el agua y hacerla insegura para su consumo.

