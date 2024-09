Bosque Urbano de Extra cumple 10 años en su camino por convertir a la Zona Metropolitana de Guadalajara en “la más arbolada de México”, llegando a la entrega de dos millones 475 mil árboles desde 2014, cuando inició operaciones oficialmente esta asociación civil.

Lo anterior ha sido gracias a las campañas de concientización para animar a la ciudadanía para adoptar un ejemplar y sumarse así a la colaboración por una ciudad más verde, además de los convenios que impulsa el organismo con el Gobierno estatal y los Ayuntamientos, así como con empresas y universidades, a través de distintas jornadas de reforestación.

De acuerdo con Bosque Urbano de Extra, duplicó el número de ejemplares producidos: inició con 180 mil árboles en el primer año y subió a 360 mil en 2023. “Los apoyos de la comunidad, de las autoridades estatales y municipales, de los patrocinadores, de todos, han sido fundamentales para nuestro crecimiento, no sólo en la localización de espacios para reforestar, sino en el acceso a las escuelas, a las unidades deportivas y los bosques. Hoy necesitamos la continuidad en el apoyo de todos para que este proyecto no sólo sobreviva, sino que prospere, que mantengamos nuestra entrega de mil árboles cada día”, subraya la asociación. Lo anterior permitirá llegar a la siguiente meta, que es alcanzar los cinco millones de árboles entregados en adopción para convertir a la Zona Metropolitana de Guadalajara en “la más arbolada de México”.

Juan Arturo Covarrubias, presidente de la asociación, subraya que este proyecto de reforestación es único en el mundo. “Podemos cambiar el rostro de nuestra querida Guadalajara y revertir muchos efectos del cambio climático”.

Para lograr las metas, es esencial que el Gobierno de Jalisco renueve el comodato del predio en el cual se desarrollan las actividades del vivero, además de seguir contando con el apoyo de los Ayuntamientos, las donaciones por parte de las empresas y otros organismos, así como la voluntad de las personas que se comprometen a adoptar y cuidar los árboles.

Logran mejores niveles de supervivencia en reforestación

En su meta por lograr que exista un árbol por cada habitante en la ciudad, Bosque Urbano de Extra logró incrementar los niveles de supervivencia de los árboles que dona para ser sembrados en busca de mejorar la calidad del aire de la Metrópoli.

De acuerdo con datos de la propia organización, de cada 10 árboles que son donados y plantados, sobreviven nueve ejemplares, es decir, el 90 por ciento.

Con esta cifra, la labor alcanza uno de los mejores niveles de supervivencia, superior, por ejemplo, del 40% estimado que consiguen los árboles sembrados en el Bosque La Primavera en las campañas de reforestación, o del 63% que alcanza la Comisión Nacional Forestal (Conafor) según el dato más reciente publicado.

La organización señala que esto se ha logrado gracias a las acciones de monitoreo y seguimiento que se hacen a cada ejemplar entregado, teniendo, por ejemplo, el hecho de que cada árbol cuenta con un código QR que permite conocer su ubicación y estado, lo que genera en cada adoptante un sentido de responsabilidad.

La organización también realiza en promedio 300 llamadas aleatorias por semana a las personas adoptantes, además de que mantienen una línea directa a través de mensajería WhatsApp que permite compartir imágenes sobre la evolución y crecimiento de los árboles sembrados.

La labor va más allá, puesto que, con el objetivo de llegar a los cinco millones de árboles plantados en la ciudad, también ofrece talleres ecológicos presenciales y virtuales, preparados por ingenieros biólogos especialistas, alcanzando un total de nueve mil 262 talleres, que han llegado a más de 185 mil personas.

Lo anterior, adicional a los cerca de nueve mil talleres impartidos en más de mil escuelas, alcanzando a poco más de 152 mil jóvenes que tendrán una nueva conciencia.

“Desde hace 10 años sembramos juntos la esperanza de un futuro nítido, en Bosque Urbano de Extra, vivimos para los árboles, porque vivimos de los árboles. Comprometámonos hoy a cuidar y hacer crecer lo que juntos hemos logrado, pues todos buscamos ser un buen ejemplo para las generaciones que nos siguen”, destacó la asociación civil.

Bosque Urbano de Extra asesora a los ciudadanos para elegir la especie más adecuada según el entorno donde será sembrada. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Ofrecen orientación para la mejor elección

Bosque Urbano de Extra ofrece, tanto en su vivero como en sus jornadas móviles en la ciudad, decenas de especies distintas de árboles para que las personas puedan elegir la más adecuada según el sitio donde el ejemplar será plantado. Además, las donaciones siempre se hacen acompañadas de la orientación adecuada por parte de las y los especialistas del organismo.

De acuerdo con la asociación civil, la finalidad de ello es garantizar no sólo que el árbol sobreviva en el espacio donde será plantado, sino que ayude a las familias a tomar la decisión correcta sobre la especie a elegir, considerando, por ejemplo, si se plantará en una banqueta (a fin de no dañar infraestructuras), un parque o un espacio libre y abierto.

Destaca el hecho de que para sembrar ofrece especies endémicas, es decir, ejemplares que existen naturalmente en la región y que sobreviven más fácilmente (con los cuidados especiales), por las características propias de la tierra y del medio ambiente.

Por ejemplo, se cuenta con especies como el Tabachín, la Majagua, el Camichín, Zapote blanco, Fresno y Papelillo entre otras que se dan en nuestra región, además de distintos árboles frutales.

Entre los favoritos de los tapatíos, especialmente durante la primavera, se encuentran los ejemplares florales, como por ejemplo, la Primavera amarilla o la Rosa morada, que se convierten en las más buscadas por la belleza y color que regalan a las calles de nuestra ciudad.

Los beneficios son palpables para toda la humanidad

De acuerdo con ONU Hábitat, un árbol maduro puede llegar a absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año, favoreciendo así a la buena calidad del aire y disminuyendo los estragos del efecto invernadero.

Superan las 130 “Empresas Guardabosques”

Las empresas juegan un papel fundamental en la existencia de Bosque Urbano de Extra, pues ha sido gracias a su participación y donaciones que la asociación ha podido continuar produciendo, cuidando y poniendo a disposición de la ciudadanía a miles de ejemplares cada año, compartió este medio de comunicación el pasado 27 de marzo en su edición impresa.

Así lo compartió entonces Martha Arreola Gutiérrez, directora de la institución, quien dijo, es por ello por lo que se mantiene abierta, durante todo el año, la invitación para que toda aquella empresa que quiera colaborar con la asociación se ponga en contacto con ella para generar los convenios que permitan no sólo la continuidad de Bosque Urbano de Extra, sino también que puedan recibir cursos de concientización sobre la protección del medio ambiente o el cuidado del agua, sin dejar de lado, por supuesto, la generación de campañas de reforestación urbana.

Todas aquellas empresas que se suman a la colaboración de la organización reciben el reconocimiento de “Empresa Guardabosque Urbana”, que la distingue como un espacio responsable con el medio ambiente, y que le permite sumar acciones como parte de una Empresa Socialmente Responsable.

Tan solo en el último año, dijo Arreola Gutiérrez, se sumaron poco más de 130 “Empresas Guardabosque”, lo cual es muy significativo, pues en los 10 años que Bosque Urbano de Extra lleva en operaciones suman ya poco más de 500 instituciones quienes se conforman como aliadas para seguir sumando nuevos ejemplares a la ciudad, y con ello, acercarse al objetivo central la institución, que es tener un árbol por cada habitante.

La organización promueve siembras en grupo o individuales. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Plantas de interiores, opción para adopción

En busca de seguir sumando oxígeno para todos los habitantes, Bosque Urbano de Extra también dona a los ciudadanos pequeñas plantas de ornato, que entrega, de la misma forma, con su guía de cuidados y acta de compromiso de adopción.

María Fernanda es solo una de las cientos de personas que semana con semana reciben una planta en donación por parte de esta organización. La primera vez que solicitó un ejemplar para su hogar lo hizo en una de las jornadas en calle de la asociación, en el municipio de Zapopan, al exterior del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), en febrero pasado.

Relata que pidió “una sansevieria, que le conocen como lengua de suegra. Ahí el equipo de Extra me compartió como cuidarla, y me recomendaron cortar la hoja en dos en diagonal para tener dos plantas. Así lo hice, una se la di a mi suegra y una me la quedé yo. La planté en una maceta y por varios meses no le vi ningún cambio, pero no dejé de regarla. Al principio me preocupé, porque pensé que algo estaba haciendo mal, pero desde que empezó la temporada de lluvias, en menos de un mes ‘floreció’, por decirlo así. Hoy tiene muchas hojas y se ve muy bonita”.

Luego solicitó una malva en el mes de mayo, ya en las instalaciones de la asociación, para seguir creciendo su “colección” de plantas, y en junio volvió a pedir un par de cactáceas, aprovechando que puede recibir dos ejemplares por persona presentando una identificación oficial.

“Yo vivo en un coto donde no me dejan plantar árboles, y mi casa no tiene jardín, pero me ha motivado mucho el poder tener plantitas en mi casa que no solo la hacen más bonita, sino que, según me ha comentado el equipo de Extra, también ayudan a que el aire de mi casa se limpie. Recomiendo mucho que se acerquen a las camionetas de Extra cuando las vean en la calle, o que vayan al bosque urbano que tienen a un costado de los Colomos”.

De acuerdo con el equipo de Bosque Urbano de Extra, el dar en donación también pequeñas plantas, ayuda a que se tenga una mejor calidad del aire en el caso de aquellos espacios donde no se puede plantar un árbol, por ejemplo, en el caso de pequeños departamentos o casas donde no se tiene espacio para sembrar, aunque, recordó, también existen opciones de árboles que pueden colocarse en algún macetón.

