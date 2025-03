El Bosque La Primavera cumple 45 años como Área Natural Protegida y cuenta con un ecosistema de más de mil especies de fauna y flora, pero enfrenta retos como las invasiones, la expansión urbana desmedida y los incendios forestales, que pueden causar afectaciones al principal pulmón de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Gabriel Vázquez Sánchez, director del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, reconoce que sus 30 mil 500 hectáreas están en riesgo ante la expansión urbana desmedida, debido a que provoca que se aísle cada vez más al ecosistema. Advierte que podría provocar que se convierta en otro “parque metropolitano”, que es circundado por la ciudad. “Con el crecimiento urbano desmedido, una parte ya está alcanzada por el crecimiento de la ciudad. Hemos perdido el polígono exterior del bosque. La vertiente Este del polígono ya está conurbada y esto implica serios problemas para la viabilidad de un bosque”.

Recomienda un ordenamiento ecológico del territorio, no solamente en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en los municipios que están al Poniente, como Tala o El Arenal, con el fin de que el bosque y la ciudad puedan coexistir y se limite el crecimiento y desarrollo de la urbanización. Estima que la mancha urbana ya acecha al 30% del perímetro de la reserva, sobre todo por el lado de Zapopan y Tlajomulco.

Precisó que los planes de ordenamiento territorial se guían desde el Gobierno del Estado; por lo tanto, urge a los Ayuntamientos a establecer sus planes de desarrollo para determinar “hasta dónde va la ciudad, hasta dónde queremos que llegue y qué contenga”.

La otra problemática son los incendios forestales: del año 2000 a la fecha se han registrado 254 quemas, con daños a más de 14 mil hectáreas de arbolado. Por ello, el Gobierno estatal desplegó acciones para prevenir la mayor cantidad de episodios.

Las invasiones son otro problema, con construcciones ilegales y otras actividades irregulares que “crecen de manera hormiga”, lamenta Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara.

Por esas invasiones, el organismo informó que en el último año se han presentado 27 denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Al respecto, Gabriel Vázquez reconoce que no se tiene una estimación de cuántos propietarios privados hay dentro del bosque, aunque sí se contabilizan más de dos mil ejidatarios. Incluso, el ex gobernador Aristóteles Sandoval prometió expropiar el bosque para protegerlo de los incendios y construcciones irregulares, aunque no avanzó por lo costoso.

Añade que se debe hacer frente a la dinámica de los visitantes, que cada vez aumentan: previo a la pandemia, la mayoría de ellos eran familias o paseantes, pero posteriormente se incrementó la cantidad de personas que acuden a hacer ejercicio en bicicleta. Por lo tanto, afirma, se debe modernizar el plan de manejo, incluyendo el reglamento. Tan sólo el año pasado lo visitaron 352 mil 513 personas.

Pedro Alcocer, director de la organización Anillo Primavera, acentúa que el Organismo Público Descentralizado tiene bastante potencial y genera mejor atención para la gestión del bosque, pero debe destinarse más presupuesto para reforzar su operatividad y evitar más afectaciones al pulmón de la ciudad.

Incendios forestales azotan al Bosque La Primavera

Una de las principales problemáticas que enfrenta el Bosque La Primavera son los incendios forestales: en los últimos años se han registrado 254 siniestros con daños a más de 14 mil hectáreas de arbolado y plantas del bosque.

El 2023 fue cuando hubo mayor presencia de incendios, con un total de 84 dentro del bosque, pero en 2021 fueron casi 10 mil hectáreas con daños.

Al respecto, Gabriel Vázquez Sánchez, director del OPD Bosque La Primavera, reconoce que los incendios forestales son uno de los principales problemas, pero aclara que son parte de la dinámica interna del área forestal.

“El bosque se ha adaptado a la temporada seca, pero, siendo un bosque de pino y encino, genera una cantidad de hojas y arbustos que, durante la temporada seca, representan el combustible perfecto. Sí es un riesgo, pero es un elemento por la dinámica interna del bosque”.

Sin embargo, consideró que hay un riesgo evidente por el constante crecimiento urbano desmedido, el cual amenaza con aislar al bosque. Incluso, señala que gran parte de los incendios “vienen de fuera”, al explicar que suelen originarse en los puntos donde hay actividad humana, por ejemplo, en los plantíos agrícolas donde las quemas se salen de control y llegan al bosque.

Pedro Alcocer, director de Anillo Primavera A.C., señaló que el OPD Bosque La Primavera debe contar con más presupuesto para su operatividad.

“(Se tiene que) identificar zonas que están sumamente amenazadas y que tienen incendios recurrentes porque hay entradas clandestinas, flujo de personas; se puede hacer un catálogo de zonas y podría haber una campaña de diálogo para llegar a un acuerdo y que el Gobierno pueda tomar el control”.

El Gobierno de Jalisco comenzó desde el mes de diciembre con las acciones para prevenir incendios forestales. Por ejemplo, se implementan labores de prevención como quema de líneas negras y apertura de brechas cortafuego en diversos puntos estratégicos.

Información de accesos y horarios

Ingreso por Prolongación Mariano Otero (Caseta 1):

A pie: 7:00 a 17:00 horas y hasta las 18:00 horas.

Con vehículo: 7:00 a 13:00 horas hasta las 18:30.

Bicicleta de 7:00 a 17:00 horas hasta las 18:30 horas.

Acceso por el poblado de La Primavera (hacia Río Caliente) y la Caseta 2 Emiliano Zapata:

De 8:00 a 17:00 horas y hasta las 18:00 horas.

Caseta 3 o Mesa del Nopal

Acceso para ciclistas es de 8:00 a 17:00 horas hasta las 18 horas.

Ingreso por La Hiedra, Las Tinajitas y La Tecomata

Ciclistas es de 8:00 a 17:00 hasta las 18:00 horas.

Los horarios aplican de lunes a domingo.

EL INFORMADOR

Celebran 45 años de cuidado

Asediado y quemado, pero mil veces querido, el Bosque La Primavera celebra 45 años como Área Natural Protegida, en el que conviven venados de cola blanca, armadillos, comadrejas, cacomixtles y, por supuesto, humanos, que lo dañan, pero también lo cuidan y protegen.

Pedro ya echaba su bicicleta a la cajuela de su camioneta; justo terminaba su recorrido junto a su papá y hermano. Los tres estaban bastante sudados, agitados; la temperatura rozaba los 31 grados centígrados, aun en la sombra, según la medición de algunos termómetros.

Pero Pedro, sereno pese al calor, se limpió el sudor de la frente y suspiró. Para él, el bosque es una experiencia única. Aquí, entre los árboles que regalan sombra y las ramas que crujen al paso de las llantas de la bicicleta, uno viene a relajarse, a hacer ejercicio y a apreciar la naturaleza. Señaló que hay zonas con basura o en las que los guardabosques no vigilan, por lo que pidió mayores rondines.

“Que haya más guardabosques y que estén más al pendiente de dar rondines en el bosque para ver si llegan a encontrar basura o a alguien que esté por provocar un incendio. A todo el bosque en general, pero en las pistas más que nada, que es por donde mucha gente circula normalmente”, precisó.

Voz del experto

Pedro Alcocer, director de Anillo Primavera

“Se debe ampliar el presupuesto”

Pedro Alcocer, director de la organización civil Anillo Primavera, consideró que el OPD Bosque La Primavera debe contar con más presupuesto por parte del Gobierno de Jalisco, esto para eficientar sus labores.

“El OPD es un organismo que tiene mucho potencial para la gestión del Bosque La Primavera, pero es un modelo que no ha tenido más impacto en la gestión. El OPD puede tener más presupuesto, pero se ha estancado y, respecto a la complejidad y tamaño del bosque, es insuficiente para operar y afrontar las problemáticas que tiene, las cuales cada vez son mayores”.

Pone de ejemplo que, según un estudio de la organización, se han identificado alrededor de 70 puntos de acceso al bosque, aunque solamente tres de ellos tienen control de entrada, por lo que en los demás no se sabe cuántas personas ingresan ni qué tipo de actividades realizan.

Por ello, señala que la falta de registro de estas acciones podría provocar perjuicios para el bosque, por ejemplo, personas que provoquen incendios: “Hay una serie de actividades que están fuera del programa de manejo del OPD, como zonas destinadas a conservación o restauración”, indicó.

Reconoció que es complicado expropiar el bosque, como lo sugirió el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, aunque sí se pueden afrontar los desafíos que enfrenta, por ejemplo, la expansión del desarrollo urbano, corredores industriales, cultivo de berries, los cambios de uso de suelo o proyectos como la planta de geotermia de la CFE.

Voz del experto

Miguel Magaña Virgen, experto de la UdeG

Cambios de uso de suelo son el principal desafío

El cambio de uso de suelo en el bosque La Primavera es el principal desafío que enfrenta el Área Natural Protegida, asegura el académico del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, Miguel Magaña Virgen.

“El cambio de uso de suelo es permanente, a nivel hormiga se ha realizado. Hay propietarios dentro del bosque que toman decisiones ajenas a lo que establece el comité o el plan de manejo”.

Por ello, urgió a modificar el plan de manejo del bosque por parte del OPD La Primavera para reforzar las medidas de vigilancia y evitar más situaciones irregulares.

Por lo pronto, el académico advirtió sobre el aislamiento al que se está viendo sometido el bosque La Primavera con el cambio de uso de suelo, pero también con el avance de la mancha urbana, que está aislando al bosque y cortando el corredor biológico que representa para el Estado.

Por otra parte, señaló que la CFE debe analizar correctamente los estudios para elaborar el proyecto de la planta geotermoeléctrica, a la cual se le han destinado recursos para estudios desde hace varios años.

Aumentan los visitantes

Cada año se ha incrementado el flujo de visitantes al Bosque La Primavera; incluso, se detonó después de la pandemia de COVID-19.

En 2021, fueron 209 mil visitantes, mientras que en 2024 ya fueron más de 353 mil personas que acudieron a La Primavera. En lo que va de 2025 y hasta el 16 de febrero, el promedio diario de visitantes fue superior a mil personas, por lo que se proyecta que este año siga en aumento el número de quienes acuden al bosque, informa, vía transparencia, el OPD Bosque La Primavera.

Y la dinámica ha cambiado: anteriormente, eran paseantes o familias quienes acudían en mayor medida al bosque; en los últimos años, son ciclistas y senderistas quienes realizan actividades físicas, indica el director del OPD, Gabriel Vázquez.

Esto significa que cambia el patrón de visitantes y, por consiguiente, los servicios que se deben ofrecer en el bosque, dejando de lado la venta de comida o bebidas y dando paso a productos para hacer ejercicio, como pastillas energéticas, proteínas, aminoácidos, guantes, y cambia la dinámica de seguridad.

Con ello, se plantea la actualización del plan de manejo y los reglamentos para los visitantes al bosque, incluyendo el uso de vehículos.

CT