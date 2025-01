Me quedo hasta mi último día como rector: Ricardo Villanueva

Luego de que se hablara de la posibilidad de que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, ocupara un lugar en el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, este lunes Villanueva Lomelí aseguró que se quedará "hasta el último día de su rectorado", pese a que esto le cueste su futuro profesional.

"He platicado con varias personas de nuestra comunidad universitaria, entre ellas, con la próxima Rectora General, Karla Planter. Después de estos diálogos y mis reflexiones en este proceso vacacional, quiero compartirles que he decidido permanecer al frente de la Universidad hasta el último día del Rectorado. Esto es hasta el 31 de marzo de este año", dijo el rector general a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

Lo anterior, dijo, fue una decisión tomada en el marco de varios días "de profunda reflexión", sabiendo que "todo lo que inicia tiene un final" y acercándose el fin de lo que consideró como "el trabajo más bonito del mundo y una gran etapa en su vida profesional".

"Estoy consciente de que esta decisión podría modificar los posibles escenarios y posibilidades de mi futuro profesional, pero esta Universidad merece todo nuestro esfuerzo y trabajo", afirmó el rector general de la UdeG.

Dijo, es usual que en el servicio público haya quienes piensen constantemente "en el cargo que viene". "Desde mi perspectiva, debemos privilegiar los espacios en donde estamos y la confianza que depositan en nosotros. Todo esto para decirles que me quedo, hasta el último día para el que fui elegido. Me quedo para terminar los proyectos que tenemos pendientes y será un honor entregarle a la primera rectora de esta universidad de manera directa", añadió Villanueva Lomelí.

Esto, además, con el objetivo de no desaprovechar ni un momento para seguir trabajando por la Universidad de Guadalajara, según finalizó el rector general en el comunicado.

Hasta el momento, Villanueva Lomelí no ha dado más detalles sobre sus planes a futuro, además de que no mencionó si esto se relaciona o no con el ofrecimiento hecho por Sheinbaum Pardo, y que fue confirmado por el mismo rector ante medios de comunicación en octubre pasado.

"Una vez que yo termine con mi responsabilidad (podré) valorar si yo puedo apoyar, ella me preguntó si yo estaría dispuesto a ayudar en alguna tarea referente a educación, le dije que claro que sí, que terminando mi responsabilidad estoy en total disposición de seguir ayudando y quedamos de platicarlo más adelante, pero no puede haber nada en concreto porque yo todavía estoy con esta responsabilidad", manifestó entonces Ricardo Villanueva.

