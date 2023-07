María Pagés acerca al flamenco a Guadalajara y dan oportunidad a seis tapatíos de una residencia en su centro

María Pagés una de las más grandes ponentes dancísticas del Flamenco estuvo en Guadalajara en la presentación de su documental Tribulaciones de María en la sala cuatro de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara donde tuvo una charla con creativos, coreógrafos, alumnos y maestros de escuelas de danza, donde resaltaron que su centro de estudios de María Pagés en Madrid recibirá a seis jaliscienses que quieran residir durante más de dos semanas en su centro coreográfico.

Denisse Flores directora del Centro de Innovación, Inteligencia y Desarrollo por las artes de la Universidad de Guadalajara explicó estas residencias para amantes del flamenco en Jalisco.

“Estamos hablando justo de residencias que vamos a sacar en agosto, estamos trabajando con la convocatoria para que estén todos los días pendientes, a través de la página de Cultura UdeG, redes sociales, obviamente también a través del Centro Coreográfico María Pagés, van a ser residencias para jaliscienses y gente también de Nuevo León porque estamos haciendo este proyecto con Nuevo León, es parte de un proyecto de María Pagés que se llama América Latina Baila”, manifestó.

El Arbi El Harti colaborador y director del documental de María explicó estas residencias para amantes del flamenco en Jalisco y Nuevo León, como será la vinculación con creativos españoles y latinoamericanos, con colaboración de un año y residencia de dos semanas y media.

“El Ayuntamiento de Fuenlabrada nos invitó, Fuenlabrada una ciudad que está a 20 kilómetros de Madrid y está a 20 minutos de cercanía, es una ciudad trabajadora y somos eso periferia, estamos muy bien. Lo más próximo a Fuenlabrada es Latinoamérica no Suecia, nuestra primera extensión es con ustedes, por eso este proyecto de América Latina Baila empezamos con México y Colombia, consiste en reunir a creadores españoles de diferentes territorios, con artistas colombianos y en este sentido jaliscienses durante un año y una residencia presencial de 17 días en Madrid y Barcelona”, señaló.

María Pagés impulso a maestras y bailarinas a que se nutran de otras artes para generar contenidos coreográficos como los que ella ha desarrollado en España, como la obra coreográfica Paraíso de los Negros, El Perro andaluz, La Tirana o Flamenco Republic, con éxito internacional.

“Partimos de que la danza es parte de una creación coreográfica convoca a muchísimas otras artes, como artes escénicas entonces, yo cuando veo bailar veo muchas cosas, no solamente son los pasos, es importante la realización creativa y me nutro de todo, me nutro de las artes de la pintura, de la escultura, de la literatura, música, te nutres de todo eso y de la experiencia de la vida, la experiencia de vivir de lo que cuesta estar en la calle es eso”, acotó.

MF