Mara Robles: La congruencia como meta

Con la congruencia como bandera, Mara Robles Villaseñor se inició en la actividad política desde los 10 años, cuando formó parte de la organización infantil del Partido Comunista Mexicano.

Proveniente de una familia amante de los libros, la lectura y la preparación, la coordinadora parlamentaria de Hagamos detalla que su activismo y participación en la vida estudiantil derivó en su llegada a ser diputada federal con 24 años, además de haber sido candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Luego hizo una pausa para dedicarse al periodismo en medios universitarios, estudiar un doctorado, convertirse en secretaria de Educación en el gabinete de la CDMX, posteriormente alcanzar la rectoría del Centro Universitario de los Altos y después dos periodos consecutivos que lleva como diputada.

Sobre sus motivaciones para estar en el servicio público, la legisladora refirió que busca fomentar la igualdad e impulsar lo social.

“Lo que me interesa profundamente es hacer cosas que tengan sentido social, tengan la posibilidad de ser trascendentes y de mejorar la vida de las personas. Como economista, me queda muy claro que es muy difícil conquistar la igualdad, pero sí estoy convencida de que se puede conquistar más justicia y menos sufrimiento”.

Respecto a la situación actual de las mujeres y la lucha por la igualdad, Robles Villaseñor argumentó que la violencia de género es el tema que más le preocupa y ocupa como servidora pública. Planteó que aunque hay avances como la mayor participación en cargos públicos, siguen faltando políticas públicas y acciones concretas para prevenir y erradicar los altos niveles de violencia machista que padecen todos los días las mujeres en todos los estratos sociales.

“Este Gobierno en materia de equidad de género e igualdad es un fraude, un fracaso y me duele, porque el resultado es un Gobierno que dice que no le toca, ese es el fracaso total de la política de género. Claro que hay avances, pero esos avances se han tenido que lograr con luchas. Creo que para la solución de ese problema tenemos que involucrar a los hombres; si ellos son los victimarios y nosotras las víctimas tenemos que salir de esa situación construyendo las cosas de otra manera. No sé cómo las mujeres hemos aceptado ser la servidumbre de la humanidad durante tantos años”.

La legisladora aseveró que la sociedad y los perfiles de mujeres están listas para llegar a la presidencia de la República y a la gubernatura, a pesar de que persisten las resistencias en algunos sectores políticos.

Sobre el futuro de su carrera política, la académica comentó que no busca una candidatura, pero no descartó una posible postulación o perfilarse por la rectoría de la Universidad de Guadalajara.

“Si Hagamos tiene una participación electoral y sirve mi pequeña trayectoria y ayuda lo que yo pueda hacer, claro que voy a tener una candidatura, que sirva para empujar a que las cosas en las que creo tengan un espacio electoral”.

Añadió que uno de sus objetivos a corto plazo es impulsar que se concrete la reducción de la nómina del Congreso estatal y que se aplique el servicio profesional de carrera. “Con un aviador que corramos, con un trabajador que entre al servicio civil de carrera, es mi verdadero indicador de éxito; lamentablemente el riesgo de que no pase nada es gigante”.

La coordinadora de Hagamos precisó que el terminar con la corrupción del Congreso estatal es sólo uno de sus temas de agenda, pues también ha impulsado asuntos como el reconocimiento del trabajo doméstico y el control al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas.