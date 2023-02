Los transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) se manifiestan en las inmediaciones de Casa Jalisco por el adeudo que tiene el Gobierno del Estado con empresas de grúas.

Los transportistas trasladaron su manifestación a este punto luego de que no fueran resueltas sus demandas en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.

La mañana de este

Por este motivo el cruce entre Manuel Acuña y López Mateos fue cerrado a la circulación e impidieron el paso de los transportistas.

Sin embargo, se informó que personal de la Secretaría general de Gobierno atendería a los manifestantes.

El delegado de la Conatram en Jalisco, Diego Bolio, informó que el Gobierno del Estado les adeuda más de 60 millones de pesos a un promedio de 70 empresas de grúas del estado.

“Son puras empresas de grúas que les debe el Gobierno del Estado, teníamos ya pláticas con el anterior Secretario y hasta que entró el nuevo secretario Ricardo Rodríguez y se montó en su macho y dijo que no tenía para pagar y que no pagaba porque él no pedía los servicios, pero todos sabemos que la Policía Vial, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado y ellos no pagan los servicios”, dijo.

Explicó que anteriormente el Instituto Jalisciense de Asistencia Social era el organismo que pagaba los servicios y tras su desaparición la dependencia responsable es la Secretaría de Administración.