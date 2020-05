Madres continúan en búsqueda de sus desaparecidos

Son madres que buscan a sus hijos, a ellas la pandemia no les detiene. En medio del confinamiento, salieron a tomar las calles de la ciudad para recordar a las autoridades la urgencia de buscar y localizar a los desaparecidos.

El movimiento fue coordinado por el Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ). Uno de los puntos en los que se manifestaron fue Casa Jalisco. Al llegar encontraron que el Gobierno del Estado había colocado vallas en el acceso, por lo que se manifestaron desde la calle.

“Nosotras queremos seguir buscando (durante la contingencia), no tenemos miedo de morirnos porque estamos muertas en vida"

Las siete madres, un padre y algunos miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios coreaban “¿Donde están? ¿Dónde están? Nuestros desaparecidos ¿Dónde están?”.

Ellas enfatizaron que no hay nada que celebrar este 10 de mayo y exigen a las autoridades continúen con las investigaciones de sus desaparecidos, pues por la contingencia sanitaria “la búsqueda se ha interrumpido, esta parada la búsqueda en fosas y la búsqueda virtual”.

Estuvimos en diferentes puntos, Semefo, Fiscalía de desaparecidos y Comisión de búsqueda, y Hospicio Cabañas sin nuestros desaparecidos no hay 10 de Mayo pic.twitter.com/22ceR9TcWw — FUNDEJ Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos (@FundejD) May 9, 2020

Guadalupe Aguilar vocera de FUNDEJ agregó, “nosotras queremos seguir buscando (durante la contingencia), no tenemos miedo de morirnos porque estamos muertas en vida y al menos yo no me quiero morir sin saber dónde está mi hijo”.

Y recordó que “los desaparecidos no paran, la delincuencia se los sigue llevando más que el coronavirus”.

FUNDEJ se sorprendió por la medida implementada de vallas en Casa Jalisco y recordó que tienen manifestaciones pacíficas. Aunque la manifestación fue pacífica, nadie abrió Casa Jalisco para recibirles.

Otros de los puntos en donde miembros de FUNDEJ se manifestaron fueron Hospicio Cabañas, Comisión de Búsqueda y Desaparecidos, Fiscalía de Desaparecidos, Semefo y Hospicio Cabañas

El colectivo presentará un acto simbólico a las 21:00 horas en la Glorieta Niños Héroes, también conocida como Glorieta de Los Desaparecidos.

Acerca de la limpieza realizada en dicha glorieta, Guadalupe Aguilar explicó que solicitaron la limpieza del lugar al Ayuntamiento, pues la intención era que el monumento estuviera limpio para el día de mañana.

“Estaban viviendo algunas personas y hacían sus necesidades fisiológicas por eso insistimos en la limpieza porque es indigno tener a nuestro hijos así” puntualizó.

NR