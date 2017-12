Madre e hijo se reencuentran gracias a Caravana de Madres

Tuvieron que pasar 10 años para que Doris López pudiera reencontrarse con su hijo, Carlos Mejía, luego de que a los 16 años, él saliera de Honduras hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida, a causa de las precariedades que lo acogían en su país.

Ambos perdieron la comunicación cuando a Carlos le robaron su teléfono celular, fue así que perdió también los números telefónicos de sus familiares, al tiempo en el que Doris sufrió un intento de extorsión telefónica, razón por la cual cortó su número de contacto.

Actualmente Carlos vive en Monterrey, donde ha formado una familia al lado de su esposa y sus tres hijos pequeños, por esta razón, él tuvo miedo de regresar a Honduras para buscar a su madre y a sus hermanos pues temía no poder regresar a ver a sus hijos, sin embargo, este lunes se reunió con su madre de nueva cuenta.

El reencuentro se dio en Guadalajara, durante la decimotercera Caravana de Madres Centroamericanas, organizada por la organización 'Puentes de Esperanza' y el Movimiento Migrante Mesoamericano (M3), una organización civil que desde hace poco más de 12 años, se encuentra en la búsqueda permanente de migrantes que en su paso por México perdieron comunicación con sus familiares.

De acuerdo con Marta Sánchez Soler, fundadora y Coordinadora de M3, no es que los migrantes quieran dejar de comunicarse con sus familias, si no que en ocasiones se encuentran en circunstancias que no se los permiten, como sufrir alguna clase de accidente durante su trayecto o que se encuentran recluidos por el crimen organizado, forzados a trabajar para él.

“El hecho de que las madres vengan a México a buscar a sus desaparecidos es el ejemplo, la realidad que vive este país y nos dice que estamos haciendo las cosas mal en términos de las políticas migratorias”, dijo Rubén Figueroa, coordinador sur-sureste de M3 durante la rueda de prensa llevada a cabo esta mañana en el Centro de Atención al Migrante 'FM4 Paso Libre'.

Hasta ahora, gracias a las caravanas, que se realizan de forma anual hacia nuestro país, organizadas por M3, se han localizado a 279 migrantes con vida y dos fallecidos, sin embargo, para la nicaragüense Deylin Navarrete, integrante de M3, hace la falta la vinculación de otros entes o colectivos que permitan la creación de alternativas para realizar las búsquedas en diferentes bases de datos, no sólo las establecidas por las procuradurías del Gobierno.

Durante el transcurso de este lunes, también se llevó a cabo una reunión entre los integrantes de la caravana, de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para dialogar sobre cuáles serían las mejores vías en la búsqueda de sus migrantes desaparecidos.

DR